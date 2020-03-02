Слуцкий – о проведении Суперкубка УЕФА в Казани: «Очень достойный выбор»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выбор Казани в качестве города, в котором пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых.
Но выбор сделан!!! Ждемс с нетерпением!!!
Но выбор сделан!!! Ждемс с нетерпением!!!