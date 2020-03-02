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Слуцкий – о проведении Суперкубка УЕФА в Казани: «Очень достойный выбор»

02 марта 2020, 21:08

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выбор Казани в качестве города, в котором пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых.  

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
03 марта в 03:28
Леня одобрил!
Jantu
Jantu
03 марта в 00:28
Скоро отменят такой выбор.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
02 марта в 23:36
Лучше бы в Мозыре провели.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Mardoc
02 марта в 23:03
Одно дело ходить на Рубин, который последние годы показывает посредственный футбол, а другое дело мировое событие. Там уж явно все места заняты будут, еще искать придется)
Согласен. Понаедут еще фаны, наши болельщики. Я же не против Казани , но выбор несколько смущает. Думаю , в городах где зрители ходят на футбол, где стадионы полные, любители футбола больше заслужили право посмотреть финал ЕК.
Но выбор сделан!!! Ждемс с нетерпением!!!
Mardoc
Mardoc ответил Leha-ha50
02 марта в 22:42
Любой тренер , будь он на месте Слуцкого , сказал бы то же самое. И плевать , что на футбол в Казани ходит полтора человека.
Одно дело ходить на Рубин, который последние годы показывает посредственный футбол, а другое дело мировое событие. Там уж явно все места заняты будут, еще искать придется)
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 22:22
Любой тренер , будь он на месте Слуцкого , сказал бы то же самое. И плевать , что на футбол в Казани ходит полтора человека.
galem72
galem72
02 марта в 22:19
Жалкий подхалимаж!
Дон Диего
Дон Диего
02 марта в 22:10
Уже купил два билета на уверенную победу Великого Интера
Ablom
Ablom
02 марта в 22:10
Самый худший, который можно придумать.
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