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Дзагоев: «Готов рвать и метать в матче со „Спартаком“»

02 марта 2020, 16:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением перед четвертьфинальной игрой Кубка России против «Спартака»:

Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться. Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать. Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате.

Ранее президент «армейцев» Евгений Гинер заявил, что не переживает перед матчем с «красно-белыми». 

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Все комментарии
МапС
МапС
03 марта в 20:23
Рванул - ЖК, метнул - вторая и КК. Типа гаме овер.
Bладимиp
Bладимиp
03 марта в 01:01
Два рывка и полгода лечения, не футболист а онанидзе.
Nikola45
Nikola45
02 марта в 22:29
Барбарискин что то еще может кроме как языком ля ля ля? )) Сомневаюсь я! После его болтовни когда ЦСКА за счет липового ТП Зениту подарили чемпионское звание! Я Перестал этого болтуна уважать! Ладно бы хотя бы что то из себя представлял! А то ведь НОЛЬ!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
02 марта в 22:25
хрустальный джигит его хватает минут на 15 и в лазарет
Makao
Makao
02 марта в 22:23
Единственное, что он рвёт и мечет - сиденья на матче с Уралом. Этот человек будет проигрывать, потому что у него дисциплина нулевая , а спорт - это дисциплина. Ну ладно он был бы топ-игроком, чтобы так на замены реагировать. На месте коней сослал бы за такое поведение во второй состав.
drug01
drug01
02 марта в 22:20
Меньше слов -больше дела !!!!
galem72
galem72
02 марта в 22:00
Очень актуально про "рвать". Валяться постоянно "порванным" в лазарете - его тема. ))
SHMEL
SHMEL ответил Jantu
02 марта в 21:39
Коням ничего не светит, однозначно.
Ну уж cвuньям -то светит обязательно, пердив как минимум.
Jantu
Jantu
02 марта в 21:01
Коням ничего не светит, однозначно.
pomor 445
pomor 445 ответил Дед за ЦСКА
02 марта в 20:09
Не надо ни рвать, ни метать, надо просто ЗАБИВАТЬ.
Болтать просто,а забивать нет.
pomor 445
pomor 445
02 марта в 20:06
Рвать голосовые связки и метать икру.
mensk
mensk
02 марта в 19:54
А мы ждем игры а не болтовни.
Vadik
Vadik
02 марта в 19:41
А что в матче с Уралом мешало рвать и метать?
Kuvan
Kuvan
02 марта в 18:59
Смешно такое читать.
Юрниекс
Юрниекс
02 марта в 18:55
Кто бы не выиграл...будет сеча..Дерби всея Руси..Это вам не Локо с Зенитом..
SHMEL
SHMEL
02 марта в 18:52
Морально может Алан и готов, но вот физически я бы на месте тренеров его больше чем на 15 мин не выпускал.
морозз
морозз
02 марта в 18:40
Рвать можно майку с эмблемой ЦСКА на груди и метать бутылку с водой в судью...а на футбольном поле надо играть в футбол!
RIR68
RIR68
02 марта в 18:38
рвун и метун, по креслу ногой психанун)
112910415
112910415
02 марта в 18:19
не надо ничего рвать, не надо никуда метать
правилами это запрещено
старина
старина
02 марта в 18:11
Я уж думал этого гумплена отпустило после того,как он копытом разносил скамейку после замены с Уралом....По ходу нет,все еще штырит его
VAN ARM
VAN ARM
02 марта в 18:07
хотелось бы посмотреть!! но не верю!!
ermak6848
ermak6848
02 марта в 18:04
посмотрим как слова и дело сложится...
Санчо Панса
Санчо Панса
02 марта в 18:01
Так и надо делать, Дзага! Пора показать кто в Москве более сильный клуб) И указать на место мясных.
bankirr
bankirr
02 марта в 17:52
Болтун, Урал одолеть не могут.
Albasin
Albasin
02 марта в 17:51
Сейчас ЦСКА для спартака не соперник.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Footbolista
02 марта в 17:44
https://www.youtube.com/watch?v=sWtTxfEX09k
stavr74
stavr74
02 марта в 17:29
главное после матча не рви трусиля у игорька и неметай их на трибуну
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 17:14
Аланчик ,поаккуратнее с "крестами" ! Ещё одну травму клуб уже не потянет !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska vperiod
02 марта в 17:12
Не рвать и метать а унижать надо.
Унижалка ещё не отросла ! ))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 марта в 17:10
О, у коней минус один аххах
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