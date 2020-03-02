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Сафонов — о Суперкубке УЕФА в Казани: «Это повысит престиж нашего футбола»

02 марта 2020, 17:39

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение УЕФА о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани в 2023 году.

Самое главное чтобы в это время в Казани не проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Представляете, идёт матч, а рядом с трамлина прыгают. Футбольные фанаты из Европы не поймут. А если серьёзно, то это решение, конечно повысит престиж российского футбола. Чем больше таких зрелищ для болельщиков, тем лучше. Лучше я такой футбол посмотрю, чем «Тамбов» — «Оренбург» в Нижнем Новгороде.

Казани не сложно будет провести матч такого уровня. В этом городе богатый опыт – те же матчи ЧМ-2018 и Кубок Конфедераций по футболу. Также уверен, что матч пройдёт на стадионе команды РПЛ, а не ФНЛ. «Рубин» не должен вылететь.

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Все комментарии
killerman77
killerman77
03 марта в 19:13
почему в казани?! там в лучшие то годы не собирали полный стадион на футболе, а в футбольных краснодаре и ростове, где ходят на футбол, не желают проводить. что за такая 56ьная популяризация футбола?! с таким подходом можно и в январе в ленске сыграть, ёпрст.
galem72
galem72
02 марта в 22:14
Типичное ангажированное мнение для пропаганды. ОИ14, ЛН17, ЧМ18 подняли только уровень допинга.
Albasin
Albasin
02 марта в 18:55
Чемпионат мира никак не поднял.
beefs
beefs
02 марта в 18:54
Престиж поднимет только хорошая игра наших команд, а проведение матча позволит коекому набить карманы...
Байкал-38
Байкал-38
02 марта в 18:31
А как он подымет престиж нашего футбола? России как организатора да, а вот к нашему футболу, особенно после таких выступлении в этом евросезоне никакое отношение это событие никак не имеет!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
02 марта в 17:59
В Казани на рубин сто человек набрать не могут.
Parma1972
Parma1972
02 марта в 17:55
Это мероприятие,ну ни коим образом НЕ повысит престиж российского футбола
Ablom
Ablom
02 марта в 17:49
Не лучший город для этого мероприятия.
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