Сафонов — о Суперкубке УЕФА в Казани: «Это повысит престиж нашего футбола»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение УЕФА о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани в 2023 году.

Самое главное чтобы в это время в Казани не проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Представляете, идёт матч, а рядом с трамлина прыгают. Футбольные фанаты из Европы не поймут. А если серьёзно, то это решение, конечно повысит престиж российского футбола. Чем больше таких зрелищ для болельщиков, тем лучше. Лучше я такой футбол посмотрю, чем «Тамбов» — «Оренбург» в Нижнем Новгороде.