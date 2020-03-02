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Тарасов возвращается в Россию после операции, сделанной в Италии

02 марта 2020, 18:48

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, которому несколько дней назад сделали в Италии операцию в связи с переломом ноги, сообщил, что он возвращается в Россию.

Друзья, всем привет! Сегодня я вылетаю на родину к своим девочкам. Хочу сказать всем большое спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые я получил в директ после моего поста, связанного с психологом, к которому я обратился.

Я прочитал, наверное, больше 100 сообщений с разными историями из ваших жизней, сделал много выводов. Всем спасибо за это.

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Sunny.
Sunny.
03 марта в 07:23
Лишь бы не чихал
Не спартак
Не спартак
03 марта в 00:57
Хорошо пристроился.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 23:15
Это как же надо тренироваться, чтобы ноги ломались?!? Лихая борьба в Казани видать за "место под солнцем"!!!
beefs
beefs
02 марта в 22:07
но играть будешь еще не скоро...
Faustello
Faustello
02 марта в 21:12
Великий игрок ёпта )))
112910415
112910415
02 марта в 20:53
Италия ... скверный выбор
Grabovsky
Grabovsky
02 марта в 20:35
На корону проверить сразу. А то и так бузовщину подцепил и не как не вылечится
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 марта в 20:28
По прилёту сразу в карантин
ariec93
ariec93
02 марта в 20:23
Почему из Италии не ездят в Россию футбики лечится?
Vave666
Vave666
02 марта в 20:07
Было бы забавно заболей он коронавирусом!) И следующая фотка где у его могилы стоит его парикмахер...
ildar_3871
ildar_3871
02 марта в 19:36
Тарасов как раз успеет на Суперкубок Уефа !)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
02 марта в 19:31
в карантин его ! чтобы не заразил никого
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
02 марта в 18:55
Здоровья!
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 18:53
Тарасова надо проверить на коронавирус.
Ablom
Ablom
02 марта в 18:53
Рубин все оплатил, не играет, так хоть подлечат, а на больных детей соберем всем миром.
LOpp
LOpp
02 марта в 18:52
Опасно щас в Италию ездить.
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