Тарасов возвращается в Россию после операции, сделанной в Италии

Полузащитник казанского «Рубина» , которому несколько дней назад сделали в Италии операцию в связи с переломом ноги, сообщил, что он возвращается в Россию.

Друзья, всем привет! Сегодня я вылетаю на родину к своим девочкам. Хочу сказать всем большое спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые я получил в директ после моего поста, связанного с психологом, к которому я обратился.

Я прочитал, наверное, больше 100 сообщений с разными историями из ваших жизней, сделал много выводов. Всем спасибо за это.