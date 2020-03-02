Гинер: «Не переживаю перед игрой со „Спартаком“»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением перед четвертьфиналом Кубка России со «Спартаком»:

Очевидно одно: нам еще работать и работать. Однако делать далекоидущие выводы по матчу с «Уралом» я был не стал. Давайте хотя бы тур-другой подождем.

Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно свое отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил. А так, ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби. Меня, кстати, смущает, когда все без исключения матчи команд из одного города называют дерби. Дерби бывает одно, такое, например, как Эль Класико в Испании. Ну или ключевые дерби в Англии… У нас же везде дерби. Ну ничего, значит, посмотрим очередное.