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Гинер: «Не переживаю перед игрой со „Спартаком“»

02 марта 2020, 15:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением перед четвертьфиналом Кубка России со «Спартаком»:

Очевидно одно: нам еще работать и работать. Однако делать далекоидущие выводы по матчу с «Уралом» я был не стал. Давайте хотя бы тур-другой подождем.

Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно свое отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил. А так, ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби. Меня, кстати, смущает, когда все без исключения матчи команд из одного города называют дерби. Дерби бывает одно, такое, например, как Эль Класико в Испании. Ну или ключевые дерби в Англии… У нас же везде дерби. Ну ничего, значит, посмотрим очередное.

Ранее стало известно, кто будет судить эту встречу.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Footbolista
03 марта в 07:27, ред.
Даже если обыграете Спартак, Миллер коням кубок не отдаст...но это уже фантастика конечно...
То, что обыграем это вполе реально, а вот то, что миллер не отдаст это действительно фантастика,потому что у миллера нет кубка, откуда ему взяться...
Jantu
Jantu ответил морозз
03 марта в 01:41
Немного конечно Ленорыч лукавит, игры Спартака и ЦСКА всегда идут под высоким словом ФУТБОЛ и являются самыми зрелищными и волнительными! Многие конечно пытаются соответствовать этим играм, но получается не очень! Правильно Гинер говорит...дерби Спартака и ЦСКА это топ дерби, всё остальное просто игры хороших команд!
Соревнование за десятое место, не больше.
Kuvan
Kuvan
02 марта в 21:02
А чего переживать, если там ловить нечего, команда на грани краха.
Юрниекс
Юрниекс
02 марта в 19:01
А теперь уже переживай не переживай...дело сделано...Усилился 69..Шкурин и Котин..мегатрансферы...Тьфу..
морозз
морозз
02 марта в 18:22
Немного конечно Ленорыч лукавит, игры Спартака и ЦСКА всегда идут под высоким словом ФУТБОЛ и являются самыми зрелищными и волнительными! Многие конечно пытаются соответствовать этим играм, но получается не очень! Правильно Гинер говорит...дерби Спартака и ЦСКА это топ дерби, всё остальное просто игры хороших команд!
112910415
112910415
02 марта в 18:16
и это правильно
переживать не надо
всё будет хорошо ! )
Columb
Columb
02 марта в 18:01
Спартак разорвет ЦСКА в клочья.
Jantu
Jantu
02 марта в 17:54
А чего переживать, пора привыкать позориться.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил cska minus
02 марта в 16:50
Да ладно вам)))
cska minus
cska minus ответил Scuderia Ferrаri
02 марта в 16:48
Мимо, но рядом.
мангo
мангo
02 марта в 16:47
Поздно метаться , надо было раньше думать когда Гончаренку ставил
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 16:43
Думаю Спартак пройдёт Цска
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил cska minus
02 марта в 16:37
Виссарионович, ты зачем армейских пользователей копируешь?
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил LOpp
02 марта в 16:34
На газпромовском МатчТв очень лояльны к спартаку и называют матчи Зенит-спартак дерби 2 столиц, хотя еврокубки есть у Зенита и другого столичного клуба. Очень газпромовский канал. :))
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 16:30
А чё переживать перед игрой с клубом из ФНЛ.
EAGinLE
EAGinLE
02 марта в 16:23
Удачи Спартаку .
oFANATo
oFANATo
02 марта в 16:18
Ждем красивой игры

И конечно победы
ДСА
ДСА
02 марта в 16:17
А Спартак то фаворит.
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
02 марта в 16:16, ред.
При чем, что интересно...дерби двух столиц называют только матч Спартак-зенит...остальные кони...паровозы и динамо...мимо этой формулировки...
LOpp
LOpp
02 марта в 16:12
Гинер: Дерби бывает одно, такое, например, как Эль Класико в Испании.
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Дерби — принципиальный спортивный матч между командами одного города.


дедок решил с умничать. не получилось.
это только на газпромовском Матч ТВ придумали выражение "Дерби двух столиц".
а так во всем мире дерби это матч между командами с одного города.
Footbolista
Footbolista ответил ШМЕЛЬ-258
02 марта в 16:10
Даже если обыграете Спартак, Миллер коням кубок не отдаст...но это уже фантастика конечно...
cska minus
cska minus
02 марта в 16:08
Сразу станет видно, как кто готовил команду в перерыве.
Кто физрук, а кто нет. Возможно будет два физрука , но за команду одного, Гинер уже занес куда надо.
Великолепный
Великолепный
02 марта в 15:58
Правильно Евгений Леннорович
Чего переживать.
Просто ждём очередное дерби.
С заклятыми
Самое привлекательное
В нашем чемпионате.
Которое началось ещё
В 1922 году когда команды ещё назывались
ОЛЛС и МКС.
Кстати тогда 1июня 1922 года красно-белые
Получили первое в своей истории противостояния поражение.
Тем более у ЦСКА уже 7 Кубков России.
Это красно-белым надо переживать
У них Кубок был очень давно
Ещё в 2003 году, 16 лет не могут его выиграть.
alex spartakovih
alex spartakovih
02 марта в 15:54
да!будет битва!ждем красивой игры и честного судейства!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 марта в 15:51
Нужно спокойно, на классе обыгрывать спартак .Кубок должен быть наш.
RBA
RBA ответил shlomo
02 марта в 15:49, ред.
Уважаемая администрация. Матч Милан - Дженоа перенесен на 13 мая. Можно ли его снять со ставок и вернуть поставленные очки. Спасибо.
Зайди в "мои ставки", напротив матча Милан-Дженоа стоит крестик удаления ставки,нажимаешь его ставка пропадает,а баллы которые поставил возвращаются тебе обратно.
Дима Головашич
Дима Головашич
02 марта в 15:43
И команда пускай не переживает.
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