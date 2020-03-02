Гинер: «Не переживаю перед игрой со „Спартаком“»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением перед четвертьфиналом Кубка России со «Спартаком»:
Очевидно одно: нам еще работать и работать. Однако делать далекоидущие выводы по матчу с «Уралом» я был не стал. Давайте хотя бы тур-другой подождем.
Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно свое отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил. А так, ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби. Меня, кстати, смущает, когда все без исключения матчи команд из одного города называют дерби. Дерби бывает одно, такое, например, как Эль Класико в Испании. Ну или ключевые дерби в Англии… У нас же везде дерби. Ну ничего, значит, посмотрим очередное.
Ранее стало известно, кто будет судить эту встречу.
переживать не надо
всё будет хорошо ! )
переживать не надо
всё будет хорошо ! )
И конечно победы
И конечно победы
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Дерби — принципиальный спортивный матч между командами одного города.
дедок решил с умничать. не получилось.
это только на газпромовском Матч ТВ придумали выражение "Дерби двух столиц".
а так во всем мире дерби это матч между командами с одного города.
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Дерби — принципиальный спортивный матч между командами одного города.
дедок решил с умничать. не получилось.
это только на газпромовском Матч ТВ придумали выражение "Дерби двух столиц".
а так во всем мире дерби это матч между командами с одного города.
Кто физрук, а кто нет. Возможно будет два физрука , но за команду одного, Гинер уже занес куда надо.
Кто физрук, а кто нет. Возможно будет два физрука , но за команду одного, Гинер уже занес куда надо.
Чего переживать.
Просто ждём очередное дерби.
С заклятыми
Самое привлекательное
В нашем чемпионате.
Которое началось ещё
В 1922 году когда команды ещё назывались
ОЛЛС и МКС.
Кстати тогда 1июня 1922 года красно-белые
Получили первое в своей истории противостояния поражение.
Тем более у ЦСКА уже 7 Кубков России.
Это красно-белым надо переживать
У них Кубок был очень давно
Ещё в 2003 году, 16 лет не могут его выиграть.
Чего переживать.
Просто ждём очередное дерби.
С заклятыми
Самое привлекательное
В нашем чемпионате.
Которое началось ещё
В 1922 году когда команды ещё назывались
ОЛЛС и МКС.
Кстати тогда 1июня 1922 года красно-белые
Получили первое в своей истории противостояния поражение.
Тем более у ЦСКА уже 7 Кубков России.
Это красно-белым надо переживать
У них Кубок был очень давно
Ещё в 2003 году, 16 лет не могут его выиграть.