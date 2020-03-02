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Хеведес: «Борьба за титул в РПЛ открыта»

02 марта 2020, 23:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал недавнюю ничью с «Зенитом».

Ничья — не тот результат, который мы хотели. Приезжали за тремя очками, но как сложилось, так сложилось. У нас было 3–4 голевых момента, но не смогли конвертировать их в гол. В обороне компактно, плотно сыграли. Жизнь продолжается.

Моя жёлтая карточка — неправильное решение, я сыграл в мяч, это не тянуло на жёлтую карточку. Но решение судьи надо уважать, даже если с ним не согласен. Победа была бы лучшим результатом, могли бы взять три очка у непосредственного соперника. Осталось 10 туров, надо сконцентрироваться на этих играх и завоевать как можно больше очков. Борьба за титул открыта.

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Все комментарии
Jantu
Jantu
03 марта в 01:27
Борьба за второе место в полном разгаре.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 марта в 01:11
Бенедикт должно быть не имеет вредной привычки заглядывать в турнирную таблицу раньше последнего тура.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 00:32
Мечтать не запрещено!!!
bankirr
bankirr
03 марта в 00:21
Ничья это то, что вам подарил Зенит.
ABir
ABir ответил mihaluch
03 марта в 00:18
"Локо" не сможет сделать не возможное.
Ничья - это все, что он смог сделать
mihaluch
mihaluch
02 марта в 23:56
"Локо" не сможет сделать не возможное.
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