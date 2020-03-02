Хеведес: «Борьба за титул в РПЛ открыта»

Защитник «Локомотива» прокомментировал недавнюю ничью с «Зенитом».

Ничья — не тот результат, который мы хотели. Приезжали за тремя очками, но как сложилось, так сложилось. У нас было 3–4 голевых момента, но не смогли конвертировать их в гол. В обороне компактно, плотно сыграли. Жизнь продолжается.

Моя жёлтая карточка — неправильное решение, я сыграл в мяч, это не тянуло на жёлтую карточку. Но решение судьи надо уважать, даже если с ним не согласен. Победа была бы лучшим результатом, могли бы взять три очка у непосредственного соперника. Осталось 10 туров, надо сконцентрироваться на этих играх и завоевать как можно больше очков. Борьба за титул открыта.