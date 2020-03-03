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Титов: «Мне кажется, Кокорину должны были дать шанс в Питере»

03 марта 2020, 01:31

Легендарный игрок «Спартака» Егор Титов выразил мнение, что «Зениту» не следовало отдавать нападающего Александра Кокорина в аренду в «Сочи».

Ну, это уже их проблема. Надо спрашивать у руководителей «Зенита». Мне кажется, Кокорину нужно было дать шанс в Питере. Он свой мальчишка. Да, у него был очень непростой, я бы даже сказал, сложнейший период в карьере. Но Саша всё-таки обязан был получить шанс в «Зените». Он и сам этого очень хотел. Мы все видели, какая длинная эпопея получилась с его переходом в «Сочи»: то уходит, то нет. Наверняка у него осталась обида на «Зенит».

Ему 28 лет — еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в «Сочи» строится новая команда, и Саша вполне может стать её лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел всё это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него ещё есть шанс оказаться в сборной.

Напомним, в первом официальном матче за «Сочи» Кокорину удалось забить гол в ворота тульского «Арсенала». Другой поединок 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился нулевой ничьей. 

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ekliziast
ekliziast
03 марта в 08:25
Кокорин ещё себя покажет , это не последний Пак в Москве , да и табуреток ещё достаточно , они кстати и в Сочи есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 марта в 02:14
Кроме Титова ,так кажется всем.....
Кроме "кабинетных ангелов"....с незапятнанной репутацией....
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
03 марта в 01:35
В Москве не позволили.
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