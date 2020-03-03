Титов: «Мне кажется, Кокорину должны были дать шанс в Питере»

Легендарный игрок «Спартака» выразил мнение, что «Зениту» не следовало отдавать нападающего в аренду в «Сочи».

Ему 28 лет — еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в «Сочи» строится новая команда, и Саша вполне может стать её лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел всё это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него ещё есть шанс оказаться в сборной.