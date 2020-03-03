Флик: «„Шальке“ в последних матчах выступил не очень удачно»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выездного матча с «Шальке» в четвертьфинале Кубка Германии.
«Шальке-04» в последних матчах выступил не очень удачно. Но это опасный соперник. Они играют дома, на их стадионе всегда особенная атмосфера. Поэтому мы должны с самых первых минут показывать свою игру и действовать с полной концентрацией.
Флик также рассказал о состоянии защитника мюнхенцев Джерома Боатенга, пострадавшего от желудочной инфекции.
Если всё будет так, как сказал врач, то он сможет самостоятельно прилететь в Гельзенкирхен и в итоге выйти на поле.
Напомним, лучший бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски получил травму колена в матче Лиги чемпионов с «Челси» и выбыл из строя на 4 недели.