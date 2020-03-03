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Флик: «„Шальке“ в последних матчах выступил не очень удачно»

03 марта 2020, 03:34
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выездного матча с «Шальке» в четвертьфинале Кубка Германии.

«Шальке-04» в последних матчах выступил не очень удачно. Но это опасный соперник. Они играют дома, на их стадионе всегда особенная атмосфера. Поэтому мы должны с самых первых минут показывать свою игру и действовать с полной концентрацией.

Флик также рассказал о состоянии защитника мюнхенцев Джерома Боатенга, пострадавшего от желудочной инфекции.

Если всё будет так, как сказал врач, то он сможет самостоятельно прилететь в Гельзенкирхен и в итоге выйти на поле.

Напомним, лучший бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски получил травму колена в матче Лиги чемпионов с «Челси» и выбыл из строя на 4 недели.

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ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 05:34
Победа над Баварией всё спишет.
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