Флик: «„Шальке“ в последних матчах выступил не очень удачно»

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03 марта 2020, 03:34

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от выездного матча с «Шальке» в четвертьфинале Кубка Германии.

«Шальке-04» в последних матчах выступил не очень удачно. Но это опасный соперник. Они играют дома, на их стадионе всегда особенная атмосфера. Поэтому мы должны с самых первых минут показывать свою игру и действовать с полной концентрацией.

Флик также рассказал о состоянии защитника мюнхенцев , пострадавшего от желудочной инфекции.

Если всё будет так, как сказал врач, то он сможет самостоятельно прилететь в Гельзенкирхен и в итоге выйти на поле.

Напомним, лучший бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски получил травму колена в матче Лиги чемпионов с «Челси» и выбыл из строя на 4 недели.