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Алексей Миранчук прокомментировал удаление Сёмина в матче с «Зенитом»

03 марта 2020, 17:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал удаление главного тренера команды Юрия Сёмина в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

По каким критериям вы определили, что после удаления Сёмина мы заиграли лучше? Во втором тайме мы чуть потеряли контроль мяча. Когда играешь, ты зациклен на матче. Но когда тренера удаляют, немного по-другому всё воспринимаешь, нет главного человека.

Могли дожать в конце. В таких играх тяжело контролировать эмоции. Где-то судья, где-то ещё что-то, набралось по моментам, и Юрий Павлович не выдержал.

Отметим, что в общении с прессой Миранчук также высказался о форварде «Локо» Фёдоре Смолове, выступающем за «Сельту» на правах аренды.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 марта в 23:57
Палычу как заслуженному, стоило бы разрешить посылать судью хотя бы до трёх раз, в противном случае ребята со свистком пристреляются и начнут выгонять его уже к десятой минуте..
ABir
ABir
03 марта в 22:46
Палыч любит почудить
Сергей Саныч
Сергей Саныч
03 марта в 20:46
Палычу травмат подарить что ли?
Брулин
Брулин
03 марта в 20:06
Лично я рад, что судьи наконец стали с собой тащить свои яйца и не бояться теперь удалять авторитетных личностей.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
03 марта в 19:51
Палыч в своём стиле
25процентный клоун
25процентный клоун
03 марта в 19:43
Судью надо было удалить
Ablom
Ablom ответил Kosmos58
03 марта в 19:40
И что, что судья? Можно беспредельничать? Надо и для ссудей ввести карточки и наказывать!!!
А что неправильного сделал судья?
Kosmos58
Kosmos58
03 марта в 19:36
И что, что судья? Можно беспредельничать? Надо и для ссудей ввести карточки и наказывать!!!
pomor 445
pomor 445
03 марта в 19:14
Да распоясался ваш Палыч вконец. Правильно его в чувство приводят.
Беспределов
Беспределов
03 марта в 19:11
Просто беспредел!
Сп62
Сп62 ответил Принц тарасовский
03 марта в 19:03
Не комментирует, а пытается защитить.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 19:01
Материться Палыч может хорошо, в какой-то момент нервы не выдержали вот и удалили.
Добряк
Добряк ответил Leningrad 84
03 марта в 18:52
На самом деле нервные клетки восстанавливаются, но настолько медленно, что это не вариант для Палыча...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
03 марта в 18:52
Игрок комментирует действия тренера, дожились.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Zenit_84
03 марта в 18:22
Береги здоровье, Палыч
Нервные клетки не восстанавливаются...
Палычу - побольше здоровья и поменьше переживаний на пустом месте!
beefs
beefs
03 марта в 18:11
Против лома нет приёма...
Zenit_84
Zenit_84
03 марта в 17:56
Береги здоровье, Палыч
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