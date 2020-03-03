Алексей Миранчук прокомментировал удаление Сёмина в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал удаление главного тренера команды в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

По каким критериям вы определили, что после удаления Сёмина мы заиграли лучше? Во втором тайме мы чуть потеряли контроль мяча. Когда играешь, ты зациклен на матче. Но когда тренера удаляют, немного по-другому всё воспринимаешь, нет главного человека.

Могли дожать в конце. В таких играх тяжело контролировать эмоции. Где-то судья, где-то ещё что-то, набралось по моментам, и Юрий Павлович не выдержал.