Линекер: «3 поражения в 4 матчах. Клоппу пора на выход?»

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04 марта 2020, 02:00

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в своём «твиттере» прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Челси» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

У «Ливерпуля» 3 поражения в 4 матчах. Клоппу пора на выход?

Ранее «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), а после разгромно проиграл «Уотфорду» (0:3) в чемпионате Англии.