Линекер: «3 поражения в 4 матчах. Клоппу пора на выход?»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в своём «твиттере» прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Челси» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
У «Ливерпуля» 3 поражения в 4 матчах. Клоппу пора на выход?
Ранее «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), а после разгромно проиграл «Уотфорду» (0:3) в чемпионате Англии.
Видите, как смешно со стороны?
Видите, как смешно со стороны?
36 побед из 40, Клоппу пора пожизненный контракт?
36 побед из 40, Клоппу пора пожизненный контракт?
Даже вылет от Атлетико ничего не изменит.
В этом году Клопп неприкосновенен, он чемпион Англии.
Даже вылет от Атлетико ничего не изменит.
В этом году Клопп неприкосновенен, он чемпион Англии.