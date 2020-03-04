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Линекер: «3 поражения в 4 матчах. Клоппу пора на выход?»

04 марта 2020, 02:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в своём «твиттере» прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Челси» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

У «Ливерпуля» 3 поражения в 4 матчах. Клоппу пора на выход?

Ранее «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), а после разгромно проиграл «Уотфорду» (0:3) в чемпионате Англии.

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
04 марта в 10:34
Ничего не обычного ,спады бываю даже у великих клубов,сходят в кабак побухают по английской традиции и будут как новенькие.
sihafazatron
sihafazatron
04 марта в 10:28
так себе аналитик)))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
04 марта в 10:22
Дык прикалывается, господа. Пародирует журналистов и болельщиков, которые, к примеру, если Зидан два матча проиграет пишут: все, надо нового тренера.
Видите, как смешно со стороны?
VAN ARM
VAN ARM
04 марта в 06:58
с чего бы? гарри разве ты забивал в каждой игре???))))))))))))))английский уткин)))
Karkaz
Karkaz
04 марта в 06:27
Пора создавать ники Клоп аут)
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:12
А говорили Ливерпуль неуязвим.
ДСА
ДСА
04 марта в 05:26
Теперь главное - Лига Чемпионов.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 05:21
Гарри лучше помалкивать
goalaktika
goalaktika
04 марта в 04:50
Это ещё не кризис и провал. Провокация в чистом виде
Александр Нeвский
Александр Нeвский
04 марта в 04:09
А почему в четырех играх? Сыграли ведь под сорок матчей в сезоне.
36 побед из 40, Клоппу пора пожизненный контракт?
мангo
мангo
04 марта в 03:19
фарт закончился
Roman73
Roman73
04 марта в 03:05, ред.
Гарри, ты шутник.
Даже вылет от Атлетико ничего не изменит.
В этом году Клопп неприкосновенен, он чемпион Англии.
mihaluch
mihaluch
04 марта в 02:21
3 поражения в 4 играх конечно для такой команды как "Ливерпуль" это перебор.
Albasin
Albasin
04 марта в 02:02
Линекеру самому давно пора на выход.
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