Агент: «Бикфалви интересовались другие клубы»

Полузащитник «Урала» может покинуть клуб ближайшим летом. Об этом заявил агент футболиста Даниель Драгош.

В контракте Эрика есть опция автоматического продления соглашения на еще один сезон, если у клуба или игрока не будет разногласий, например, в финансовом плане. Может ли он покинуть команду летом? Все возможно, но еще столько времени. На данный момент у Бикфалви контракт с «Уралом». Интерес со стороны других клубов в зимнее окно был. Может, были даже какие-то предложения «Уралу» от российского клуба, находящегося выше в турнирной таблице, но я не в курсе.