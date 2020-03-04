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Агент: «Бикфалви интересовались другие клубы»

04 марта 2020, 12:50

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может покинуть клуб ближайшим летом. Об этом заявил агент футболиста Даниель Драгош.

В контракте Эрика есть опция автоматического продления соглашения на еще один сезон, если у клуба или игрока не будет разногласий, например, в финансовом плане. Может ли он покинуть команду летом? Все возможно, но еще столько времени. На данный момент у Бикфалви контракт с «Уралом». Интерес со стороны других клубов в зимнее окно был. Может, были даже какие-то предложения «Уралу» от российского клуба, находящегося выше в турнирной таблице, но я не в курсе.

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Все комментарии
Vave666
Vave666
04 марта в 15:12
Алмаз фк "Урал"
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 14:23
Эрик классный футболист с хорошим чутьём гола, не знаю как сейчас но несколько лет назад его можно было пригласить в армейскую семью.
Kuvan
Kuvan
04 марта в 14:02
Хороший игрок, удачи!
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