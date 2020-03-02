Старридж расторг контракт с «Трабзонспором» спустя полгода после перехода

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02 марта 2020, 13:11

По информации SkySports, нападающий покинул «Трабзонспор».

Сообщается, что стороны решили расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2021 года, по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне Старридж сыграл в 16 матчах за турецкий клуб, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

30-летний Старридж известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».

В начале года появлялась информация об интересе к Дэниелу со стороны «Марселя» и «Астон Виллы».