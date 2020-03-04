«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России и в полуфинале встретится с «Зенитом»

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» в дополнительное время обыграл ЦСКА благодаря голу нападающего Джордана Ларссона. Основное время матча завершилось вничью — 2:2.
В полуфинале Кубка красно-белые встретятся с «Зенитом».
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» — ЦСКА 3:2 (2:2)
Голы: Бакаев 4, Понсе 13, Ларссон 107 — Дивеев 17, Ахметов 45+1
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 90+1), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев (Тиль 46), Соболев (Ларссон 74), Понсе
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов (Бийол 109), Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Набабкин, Бистрович, Ахметов (Обляков 78), Кучаев (Дзагоев 82), Чалов (Шкурин 94), Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Кутепов 34, Марио Фернандес 45+3, Понсе 68, Обляков 80, Карпов 97, Понсе 103, Ребров 105, Зобнин 110, Набабкин 115
Удаления: Понсе 103
Судья: Иванов Сергей.