ГлавнаяНовости

«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России и в полуфинале встретится с «Зенитом»

04 марта 2020, 22:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» в дополнительное время обыграл ЦСКА благодаря голу нападающего Джордана Ларссона. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. 

В полуфинале Кубка красно-белые встретятся с «Зенитом».

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» — ЦСКА 3:2 (2:2)
Голы: Бакаев 4, Понсе 13, Ларссон 107 — Дивеев 17, Ахметов 45+1

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 90+1), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев (Тиль 46), Соболев (Ларссон 74), Понсе
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов (Бийол 109), Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Набабкин, Бистрович, Ахметов (Обляков 78), Кучаев (Дзагоев 82), Чалов (Шкурин 94), Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Кутепов 34, Марио Фернандес 45+3, Понсе 68, Обляков 80, Карпов 97, Понсе 103, Ребров 105, Зобнин 110, Набабкин 115

Удаления: Понсе 103

Судья: Иванов Сергей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» упустил победу над «Амьеном»
Сегодня, 00:59 ВидеоКомментарии2
«Валенсия» не смогла обыграть «Алавес», Черышев был заменён на 82-й минуте
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии0
«Кельн» обыграл «Падерборн»
Сегодня, 00:14 ВидеоКомментарии4
«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии4
«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реалом Сосьедад»
Вчера, 00:53 ВидеоКомментарии8
Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии
Вчера, 00:37 ВидеоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Jeck Denielse
05 марта в 17:41
От перестановки мест сумма не меняется..
Санчо Панса
Санчо Панса
05 марта в 15:47
Да, классный вышел матч! Дерби Всея Руси удалось на славу, конечно. Жаль, что не в пользу ЦСКА..
Gruznoff
Gruznoff
05 марта в 15:06
Особенно понравилось наглое судейство в пользу ЦСКА.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy ответил oFANATo
05 марта в 15:04
Питерские хоть нормальный футбол посмотрели,не то что в Грозном вату катали)))
Когда кони проигрывают больше радости нет.
oFANATo
oFANATo
05 марта в 13:53
Питерские хоть нормальный футбол посмотрели,не то что в Грозном вату катали)))
Zeychba
Zeychba
05 марта в 12:54
Неплохой матч, Спартачи победили заслуженно. Коням анреспект за поведение тренера и команды тоже - их фаны реально неплохо всю игру на трибуне заряжали и ни один игрок не пошел их благодарить, а сразу все в подтрибунку убежали. Мне прям не понравился этот момент.
Mi6
Mi6
05 марта в 12:19
Гинер, оставь в покое клуб - от тебя только один вред
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Николай Еремеев
05 марта в 11:13
Да в РПЛ в целом
Stiv28
Stiv28
05 марта в 10:47
ЦСКА не способен играть в солидных соревнованиях, его участь Кубок тины.
Константин Белых
Константин Белых ответил Jeck Denielse
05 марта в 09:50
Накал согласен.... Но качество...
Ну Зенит то феерию с чеченами выдал вчера. Смотри комменты на вашей ветке и на нашей и поймешь кто людям интересен.
RIR68
RIR68
05 марта в 09:39
ЦСКА до 103 минуты играл в меньшинстве. Потом судья решил уравнять составы и немного приструнить ка-бе лавочников.
phantom-k
phantom-k
05 марта в 09:28
Ну что там у белоруса? По химии незачёт?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jeck Denielse
05 марта в 08:59
Да уж, глотку свою он не жалеет.
Но мне это нравится ;)
Если бы ещё пургу не гнал, цены бы ему не было...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил kilot11
05 марта в 08:46
что за игрок новый у коней , Иванов?
Кони его из Питера забрали !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
05 марта в 08:45, ред.
Интересно, кто будет хозяином полуфинала. По логике должен Зенит (играл на выезде), а комментаторы трындели, что столичные...
Жора вчера очень переживал....аж охрип....
Но в итоге был счастлив....

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 08:32, ред.
Такие матчи повышают статус КУБКА РОССИИ!Ждём битву СПАРТАК ЗЕНИТ.
....Зенит-Спартак....
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
05 марта в 08:30
Стыдно за Белоруса!
Низко себя повел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
05 марта в 08:12
Интересно, кто будет хозяином полуфинала. По логике должен Зенит (играл на выезде), а комментаторы трындели, что столичные...
То были не комментаторы а Черданцев...))...выдавающий желаемое за действительное....

22:11, 04 марта 2020 года
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Олимп-Кубка России.
Матч пройдет 23 апреля на «Газпром Арене»; точное время будет определено дополнительно.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
05 марта в 07:59, ред.
Играли две посредственные команды, Спартаку повезло больше По качеству игры чуть ли не каждая вторая третья передача сопернику и у тех и других . Единственное что понравилось - это эмоции, страсть ,накал . Даже не верится что этот ЦСКА полтора года назад обыграл РЕАЛ в 2х матчах . Регресс в игре нашей команды налицо !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 07:57
Интересно, кто будет хозяином полуфинала.
По логике должен Зенит (играл на выезде), а комментаторы трындели, что столичные...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 07:45, ред.
Кубки есть Кубки.....

Норвичу,Утрехту и Спартаку знать они нужней чем проигравшим в этот вечер Аяксу, Тоттенхэму и ЦСКА.....))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 марта в 07:21
Такие матчи повышают статус КУБКА РОССИИ!Ждём битву СПАРТАК ЗЕНИТ.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
05 марта в 06:57
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    05 марта в 05:05
    Тоотенхем не спартак
    Colchoneros
    Colchoneros
    05 марта в 03:12
    КБ с победой!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    05 марта в 02:07
    Ребят-касаемо Иванова,когда он давал 2ЖК Понсе!!!!Судя по его жестам а также речи(по губам он вроде сказал-как вторая?!)!!!Думаю Иванов просто забыл,что у Понсе уже есть ЖК,но т.к он уже её показал,то отменять уже нельзя было!!!!!!!!Так что к Иванову вопросы только за не поставленный очевидный пенальти в ворота ЦСКА,да там еще и Понсе был первым на мяче если бы защитник не остановил бы мяч рукой,так что пенальти очевидный!!!!!!!Другое дело то,что этот эпизод был уже в самом конце матча,думаю если бы такой эпизод случился бы скажем так на 70 минуте,то скорее всего арбитр бы показал на точку!!!!!!Но это лишь догадки и не более того!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил gentlewolf
    05 марта в 01:56
    На разборе даже Мостовой сказал, что НИКАКОГО пенальти не было, ну уже успокойтесь! :) Выиграли - радуйтесь.
    Нашел у кого спрашивать!!!!!)))))Он Тедеско с самого начала топил и сейчас продолжает!!!!Уже Тедеско сделал виноватым в том,что Гончаренко его отпихнул!!!!!!)))))
    Леонид Прохорцев 1
    Леонид Прохорцев 1
    05 марта в 01:53
    Наш флагман, ЦСКА не впечатлил и показал убогий футбол. Не помог даже судья, действия которого высоко оценило руководство ЦСКА. Понятно. что Тедеско всего несколько месяцев, как строит новый Спартак, но что делает Гончаренко в ЦСКА уже почти шесть лет? Или он тренируется "на кошечках". Нужен ли ЦСКА этот ремесленник?
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    05 марта в 01:25
    Смотрел матч в записи т.к не успевал на пр.трансляцию!!!!!!!!!Что могу сказать по матчу:должен был заканчиваться в основное время-пенальти в ворота ЦСКА должен был быть!!!!!!!Спартак второй тайм играл плохо т.к не было Бакаева и соответственно разыгрывать было не кому !!!!!!!!!Вторая ЖК Понсе?!!!)))Ну скажу так- Карпов заслужил номинацию на футбольный Оскар в категории -лучший актер года в РПЛ!!!!!!!!!Спартак победил заслуженно в упорной борьбе-молодцы!!!!

    По поводу ЦСКА,тоже молодцы,не сдались и отыгрались,правда с помощью Жиго,который мог и 3-2 в полузу ЦСКА сделать,пробей он чуточку точнее!!!!))))))Жиго надо в этом матче дать приз,как лучшему ассистенту,головой скинул он шикарно!!!!!!!


    Короче-Спартак заслужил эту победу трудом и потом!!!!!!!

    Уважение обеим командам за самоотдачу-МОЛОДЦЫ!!!!
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    05 марта в 00:40
    ещё ,,проект,, на колени поставить и всё пофиг,что там в чемпионате :)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100