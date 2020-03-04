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«Зенит» с трудом обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

04 марта 2020, 20:32
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

В матче 1/4 финала Кубка России «Зенит» одолел «Ахмат». Счет был открыт на 59-й минуте, игрок грозненцев Одисе Роши реализовал пенальти. «Зенит» ответил на 78-й минуте точным ударом Эмилиано Ригони. В дополнительное время Юрий Жирков принес петербургской команде победу.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» — «Зенит» 1:2 (0:0)
Голы: Роши 59 (пенальти) — Ригони 78, Жирков 97

«Ахмат»: Городов, Богосавац, Вилькер, Семёнов, Ненахов, Глушаков (Харин 82), Исмаэл (Раванелли 91), Бериша, Иванов, Роши (Халид Кадыров 112), Ильин (Мбенг 74)
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Шатов 64), Оздоев, Вильмар Барриос, Сутормин (Жирков 64), Малком, Ригони (Осорио 106)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Иванов 56, Исмаэл 67, Ненахов 70, Вилькер 86

Ранее был перенесен другой матч Кубка России из-за плохого состояния поля.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
05 марта в 15:50
Юра - молодчик! Искренне рад за экс-армейца) И здесь все решилось в дополнительное время. С потной победой, сине-бело-голубые! И удачи в полуфинале против Спартака)
T..Muller
T..Muller
05 марта в 01:28
Самое забавное в этой истории, это как быстро одеваются болелы Зенита...)))
Zenit_84
Zenit_84
05 марта в 01:11
Молодцы!
T..Muller
T..Muller
05 марта в 00:52
И болелы тоже у Зенита быстрые. Быстро раздеваются, быстро одеваются...
Donner
Donner
05 марта в 00:43
Зенит с победой!
Zenit_84
Zenit_84
05 марта в 00:08
Очень с трудом...
Zenit_84
Zenit_84
05 марта в 00:06
Очень с трудом...
nikot
nikot
04 марта в 23:40
    feris1
    feris1
    04 марта в 23:30
    Зенит с победой!
    RussianMango
    RussianMango
    04 марта в 23:15
    Как обычно, где играл зенит, там скукота.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    04 марта в 22:48
    А ЧТО РАЗВЕ МАЛКОМ ИГРАЛ
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    04 марта в 22:47
    Зенит с Победой
    Red blu
    Red blu
    04 марта в 22:45
    Сегодня было два четвертьфинала. Но дерби в Москве получилось круче.
    cska minus
    cska minus
    04 марта в 22:30
    Там еще фанаты Ахмата побежали на зенитовцев из-за голых торсов...вот наверное у лазурных форма в коричневый окрасилась...это им бесплатный концерт организовали)
    n272nm
    n272nm ответил Иван Тасминский
    04 марта в 22:18
    Почему 128 летний футболист Зенита играет лучше чем молодой бывший футболист Барселоны?
    Потому что ты футбол смотришь пятой точкой. Поэтому тебе кажется, что Жирков играет лучше Малькома.
    beefs
    beefs
    04 марта в 21:51
    Зенит выиграл на характере...
    alex spartakovih
    alex spartakovih
    04 марта в 21:39
    зенит с победой!пока больше ничего!
    GGGringOOO
    GGGringOOO
    04 марта в 21:23
    Старику опять пришлось спасать молодых
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    04 марта в 21:11
    Зенит с заслуженной победой!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    04 марта в 21:07
    Поздравляю болельщиков Зенита в победой. Полуфинал будет по любому жарким
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил iri13
    04 марта в 21:00
    Жиркова продлить еще на пару сезонов...вот!
    Я только за!
    starche
    starche ответил Иван Тасминский
    04 марта в 20:56
    Почему 128 летний футболист Зенита играет лучше чем молодой бывший футболист Барселоны?
    Это совсем не так.
    Брулин
    Брулин
    04 марта в 20:55
    Старый конь борозды не испортит! За 40 млн играет пока непонятно что...
    starche
    starche
    04 марта в 20:54
    И без чистых нападающих справились. Радует, что Малком набирает форму, а то, что не мог реализовать кучу моментов, то это - дело временное: игра пришла, придут и голы
    Caniggia
    Caniggia
    04 марта в 20:53
    Древний Жирок продолжает удивлять!
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    04 марта в 20:52
    Всех с победой , которую смело можно назвать именем Жиркова!
    рже
    рже
    04 марта в 20:50
    Грозенцы это невшивые Рубины-спартаки,это сильный соперник,25-я игра и двенадцатая победа!ЗЕНИТ с Победой!
    iri13
    iri13 ответил Leningrad 84
    04 марта в 20:48
    Юрий конечно уникум! Почти 37 лет, а бегает как молодой. И главное, результативен!
    Жиркова продлить еще на пару сезонов...вот!
    Levadia
    Levadia ответил Leningrad 84
    04 марта в 20:46
    Юрий конечно уникум! Почти 37 лет, а бегает как молодой. И главное, результативен!
    Опыт не пропьёшь!
    Дракон1988
    Дракон1988 ответил PATRIOT1965
    04 марта в 20:45
    Зенит с победой! Нашим не унывать,сыграли как смогли.
    Нормально отыграли,в основное время практически не уступали,а вот на дополнительное время явно сил у вас не хватило.Хотя могли забить конечно.
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