«Зенит» с трудом обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

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04 марта 2020, 20:32

В матче 1/4 финала Кубка России «Зенит» одолел «Ахмат». Счет был открыт на 59-й минуте, игрок грозненцев Одисе Роши реализовал пенальти. «Зенит» ответил на 78-й минуте точным ударом Эмилиано Ригони. В дополнительное время Юрий Жирков принес петербургской команде победу.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» — «Зенит» 1:2 (0:0)

Голы: Роши 59 (пенальти) — Ригони 78, Жирков 97

«Ахмат»: Городов, Богосавац, Вилькер, Семёнов, Ненахов, Глушаков (Харин 82), Исмаэл (Раванелли 91), Бериша, Иванов, Роши (Халид Кадыров 112), Ильин (Мбенг 74)

Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Шатов 64), Оздоев, Вильмар Барриос, Сутормин (Жирков 64), Малком, Ригони (Осорио 106)

Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Иванов 56, Исмаэл 67, Ненахов 70, Вилькер 86

Ранее был перенесен другой матч Кубка России из-за плохого состояния поля.