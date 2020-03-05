Червиченко: «Пока везде тестируют VAR, у нас уже научились обманывать ее»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче 1/4 финала Кубка России.
С точки зрения накала, страстей и зрелищности для болельщиков — все вышло великолепно! На поле было все: эмоции, потасовки, драки, голы… но с точки зрения грамотного футбола эта игра стала провалом обороны обеих команд. Так ужасно играть в защите нельзя, все 5 мячей — следствие грубых ошибок оборонительных линий. Причем обе команды допускали абсолютно одинаковые ошибки.
Я еще в ходе первой части сезона сказал: пока в Европе тестируют, проверяют и знакомятся с этой системой, у нас уже поняли как ее обманывать. VAR — вещь хорошая, но с точки зрения нашего футбола нужно настолько жестко прописывать правила, настолько четко указывать регулирование… как они трактуют эпизоды… да ничего не поменялось! Просто участников процесса больше стало (смеется).
Давай по фактам, что Спартак нагло засудили. Или боязнь против Гинера пойти?
Давай по фактам, что Спартак нагло засудили. Или боязнь против Гинера пойти?