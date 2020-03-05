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Червиченко: «Пока везде тестируют VAR, у нас уже научились обманывать ее»

05 марта 2020, 09:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче 1/4 финала Кубка России.

С точки зрения накала, страстей и зрелищности для болельщиков — все вышло великолепно! На поле было все: эмоции, потасовки, драки, голы… но с точки зрения грамотного футбола эта игра стала провалом обороны обеих команд. Так ужасно играть в защите нельзя, все 5 мячей — следствие грубых ошибок оборонительных линий. Причем обе команды допускали абсолютно одинаковые ошибки.

Я еще в ходе первой части сезона сказал: пока в Европе тестируют, проверяют и знакомятся с этой системой, у нас уже поняли как ее обманывать. VAR — вещь хорошая, но с точки зрения нашего футбола нужно настолько жестко прописывать правила, настолько четко указывать регулирование… как они трактуют эпизоды… да ничего не поменялось! Просто участников процесса больше стало (смеется).
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Все комментарии
ba-aa
ba-aa ответил Юрий Сенатов 1
05 марта в 19:48
Я вчера вечером после работы смотрел матч, а младшая дочь рядом делала уроки (1 класс). Иногда поглядывала на экран. После очередного падения футболиста, хватающегося за лицо, дочь сказала: "Я поняла суть футбола. Нужно бегать и постоянно падать." Мне осталось только ей добавить - вовремя и правильно падать..
Stiv28
Stiv28
05 марта в 17:21
Так судья Иванов и на поле и в ВАРе заседает, откуда будет объективность.
За адекватность
За адекватность ответил Юрий Сенатов 1
05 марта в 15:30
Приветствую! Но ведь тогда с таким же успехом можно сказать пусть просматривают, когда не предъявляют вторую желтую, а она там есть. Как у нас просматривают по времени знаете, если еще такие эпизоды смотреть матч будет условно вечен. В любом случае не мы с Вами придумали правила пользования ВАР.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
05 марта в 14:58
ВАР у нас скуплен на год вперед.
Шишанутый
Шишанутый
05 марта в 14:31
Вар этот только для отвода глаз а жулики продолжают свои дела мутить и это не только в Росии. В Испании Барселону также нагло тащат не смотря на Вар.
За адекватность
За адекватность ответил Юрий Сенатов 1
05 марта в 14:25
Если мне память не изменяет, ВАР рассматривает прямые красные. Желтые и вторые желтые на усмотрение судьи.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Юрий Сенатов 1
05 марта в 12:57
Абсолютно согласен..
mat73
mat73
05 марта в 11:33
Как никогда, хоть чтото по теме сказал Червь
cska minus
cska minus ответил ошалевший
05 марта в 10:56
Да блин, наши повторы такие мутные, вот в испании 30 раз с разных ракурсов покажут, а тут и не понятно)
112910415
112910415
05 марта в 10:34
учитывая личность эксперта, можно сказать : достаточно адекватный комментарий !
ошалевший
ошалевший ответил cska minus
05 марта в 10:29
Мне одному показалось что ЦСКА первый гол забил из офсайда?
там вроде аиртон застрял у ворот
25процентный клоун
25процентный клоун
05 марта в 10:16
Гинер решает
Террпсихора
Террпсихора ответил Андрей Рудаков
05 марта в 10:09
Ни слова по делу не сказал,так ляпнул,лишь бы лишний раз в новостях появиться.Если считаешь,что у нас научились обманывать VAR,приведи хотя бы одно доказательство
пересмотри Краснодар ЦСКА.
beefs
beefs
05 марта в 10:00
Теперь купленные матчи станут дороже...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
05 марта в 09:48
Ни слова по делу не сказал,так ляпнул,лишь бы лишний раз в новостях появиться.Если считаешь,что у нас научились обманывать VAR,приведи хотя бы одно доказательство
makkie
makkie
05 марта в 09:45
Что-то как-то расплывчато жирный говорит.
Давай по фактам, что Спартак нагло засудили. Или боязнь против Гинера пойти?
mihaluch
mihaluch
05 марта в 09:41
VAR система очень хитрая,она и придуманная для того чтобы обманывать зрителя.
cska minus
cska minus
05 марта в 09:36
Мне одному показалось что ЦСКА первый гол забил из офсайда?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил КЭТиК
05 марта в 09:27
Оказывается нет обязательных правил пользования системой ВАР.
    Mangur
    Mangur
    05 марта в 09:24
    Без коментариев
    КЭТиК
    КЭТиК
    05 марта в 09:13
    Оказывается нет обязательных правил пользования системой ВАР.
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