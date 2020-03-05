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Малафеев: «Сборной России по силам выйти в плей-офф Евро-2020»

05 марта 2020, 03:27

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о перспективах российской национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

Группа у нас непростая, в соперниках Бельгия, Дания и Финляндия. Но на чемпионате Европы вообще очень мало слабых команд, уровень футбола везде поднимается. Практически все европейские сборные очень хорошо укомплектованы. Сейчас у России вновь будет преимущество своего стадиона, и нужно доказывать, что в своих стенах мы способны бороться с сильнейшими командами мира. Понятно, что бельгийцы — фавориты не только нашей группы, но и в целом всего турнира. Но с остальными командами можно и нужно бороться. При своих болельщиках, правильной подготовке, должной мотивации можно показать результат не хуже, чем на ЧМ-2018.

Ожидания действительно завышены при общем понимании того, что уровень футбола в России сейчас не такой высокий. Это заметно и по тому, что теперь к нам приезжает не так много сильных игроков из-за границы. Чемпионат не кипит страстями. Это показывает, что есть определённые проблемы.

Думаю, выход из группы станет достойным стартом. А потом уже всё будет зависеть от того, на кого мы попадём. Если смотреть на наш квартет, то сейчас главная задача — выйти в плей-офф, нам это по силам. А дальше нужно быть объективными и отталкиваться от того, какой соперник нам достанется в 1/8 финала.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций.

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Все комментарии
itujan
itujan
05 марта в 21:16
По силам выйти, но опять не выйдет.
Caniggia
Caniggia
05 марта в 07:56
Плохо то, что первый матч с Бельгией мы сливаем 100%. А потом уже права на ошибку не будет, учитывая то, что нам ещё играть на выезде с Данией. Всё очень непросто.
КЭТиК
КЭТиК
05 марта в 06:13
По силам и не выйти.
mihaluch
mihaluch
05 марта в 05:34
Сомнительно даже то что выйдем из группы.
Wolverhampton
Wolverhampton
05 марта в 03:43
Да легко епт!
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