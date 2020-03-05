Малафеев: «Сборной России по силам выйти в плей-офф Евро-2020»

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России поделился мнением о перспективах российской национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

Группа у нас непростая, в соперниках Бельгия, Дания и Финляндия. Но на чемпионате Европы вообще очень мало слабых команд, уровень футбола везде поднимается. Практически все европейские сборные очень хорошо укомплектованы. Сейчас у России вновь будет преимущество своего стадиона, и нужно доказывать, что в своих стенах мы способны бороться с сильнейшими командами мира. Понятно, что бельгийцы — фавориты не только нашей группы, но и в целом всего турнира. Но с остальными командами можно и нужно бороться. При своих болельщиках, правильной подготовке, должной мотивации можно показать результат не хуже, чем на ЧМ -2018.

Ожидания действительно завышены при общем понимании того, что уровень футбола в России сейчас не такой высокий. Это заметно и по тому, что теперь к нам приезжает не так много сильных игроков из-за границы. Чемпионат не кипит страстями. Это показывает, что есть определённые проблемы.

Думаю, выход из группы станет достойным стартом. А потом уже всё будет зависеть от того, на кого мы попадём. Если смотреть на наш квартет, то сейчас главная задача — выйти в плей-офф, нам это по силам. А дальше нужно быть объективными и отталкиваться от того, какой соперник нам достанется в 1/8 финала.