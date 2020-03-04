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Бабаев: «В ЦСКА расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась»

04 марта 2020, 23:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями после поражения команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Хорошая игра. Жаль, что проиграли. «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше. Это дерби. Понятно, что мы расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась.

Судейство не комментирую.

Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско? Я не видел этого эпизода.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
05 марта в 13:37, ред.
Игра понравилась
Огонь.
Такого Дерби Всея Руси давно не наблюдали.

А на счёт провокации Тедеско.....

Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»
galem72
galem72
05 марта в 10:29
Пусть не лукавит: полевым лошадям тоже очень понравилось. ))
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Николай Еремеев
05 марта в 09:46
ИГРА понравилась ?????? Видно , что человек далек от футбола и такие люди в руководстве нашего клуба!!! ИГРЫ вообще не было, дорогой ты наш , была суета и бестолковщина на поле !
Ну Бабаев видимо имел в виду, количество забитых голов. В общем-то проиграли по делу. Ибо проблемные позиции не закрыли, тактики похоже кроме бей-беги у Гончаренко нет.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
05 марта в 08:47, ред.
ИГРА понравилась ?????? Видно , что человек далек от футбола и такие люди в руководстве нашего клуба!!! ИГРЫ вообще не было, дорогой ты наш , была суета и бестолковщина на поле !
VAN ARM
VAN ARM
05 марта в 07:45
хорошая игра. сделали что могли что бы побеждать этого состава мало а гинер всегда был жмотом и барыгой!!!!!!!!!!!
MaxRnD
MaxRnD
05 марта в 07:27
Первый тайм был огонь огненный
112910415
112910415
05 марта в 06:17
понравилось, факт !
Дима Головашич
Дима Головашич
04 марта в 23:52
Столько бабла на судью спустили, а толку нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 марта в 23:48, ред.
Ага, мне очень понравилась беспомощность обороны ЦСКА, вернее отсутствие обороны как таковой. Еще мне очень понравилось, что в ЦСКА тренер не считается с игровыми позициями и ставит игроков куда ему вздумается, потому что ему так нравится. А еще мне нравится, что Чалов - не нападающий, а Карпов - не защитник. И при этом Бабаев всем доволен.
CSKA2012
CSKA2012
04 марта в 23:48
Там против Зенита нет смысла воевать навряд ли Спартак и ЦСКА (если вышли в 1/2) его пройдут.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
04 марта в 23:38
Даже если ЦСКА выиграл мне лично не понравилось что творилось на поле первые 20 минут. Проходной двор у ворот ЦСКА
ABir
ABir
04 марта в 23:35
Действительно игра очень понравилась! Прекрасное настроение, потому что Спартак выиграл, победил принципиального соперника, несмотря на судейские ошибки, в меньшинстве и вышел в следующий этап розыгрыша Кубка!
cska minus
cska minus
04 марта в 23:32
Своих же болельщиков протролил бабай)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил bankirr
04 марта в 23:23
Одно лицемерие от начала до конца.
В чем???
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 23:21
Болельщикам ЦСКА давно нравится блеклая игра их команды, без судьи никуда.
Footbolista
Footbolista
04 марта в 23:18
Болельщикам понравилась игра...особенно болельщикам Спартака...
bankirr
bankirr
04 марта в 23:15
Одно лицемерие от начала до конца.
Albasin
Albasin
04 марта в 23:14
Так судью напрягли, но даже он не помог.
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