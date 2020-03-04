Бабаев: «В ЦСКА расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями после поражения команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Хорошая игра. Жаль, что проиграли. «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше. Это дерби. Понятно, что мы расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась.

Судейство не комментирую.

Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско? Я не видел этого эпизода.