Фернандес: «Обидное поражение, грустно. Ожидали, что пройдём дальше»

Защитник ЦСКА прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Это обидное поражение, грустно. Мы ожидали, что пройдем в следующий раунд. Отдавали отчет, что это дерби и будет очень сложно. Конечно, нам грустно. То, что мы делали, думали, принесет нам успех. Эмоции не самые приятные.