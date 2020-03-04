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Фернандес: «Обидное поражение, грустно. Ожидали, что пройдём дальше»

04 марта 2020, 23:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Это обидное поражение, грустно. Мы ожидали, что пройдем в следующий раунд. Отдавали отчет, что это дерби и будет очень сложно. Конечно, нам грустно. То, что мы делали, думали, принесет нам успех. Эмоции не самые приятные.

После удаления у «Спартака» ЦСКА стал играть хуже? Они закрылись, даже в большинстве было сложно проникать вперед. Когда выбили мяч вперед, получили гол. А «Спартак» закрылся еще больше.

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Все комментарии
blitz
blitz
05 марта в 13:28, ред.
Ничего страшного в следующей игре выиграете. Это футбол
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов
05 марта в 09:43
Два поражения подряд. Мда, вот вроде не писал тут,но считаю что ЦСКА максимум, что светит в этом сезоне - это выход в ЛЕ. Предсезонка со слабыми соперниками похоже выходит нам боком.
BenderBender
BenderBender
05 марта в 08:44
Конечно, должны были. Столько бабла занесли!!!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
05 марта в 07:41
тут вот в чем причина: приоритетом для армейцев был не поход за кубком, а вогнать Спартак еще в один кризис.
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 06:48
Есть шанс увидеть клуб ФНЛ в ЛЕ если конечно миллер разрешит.
Caniggia
Caniggia
05 марта в 00:40
Невозможно выигрывать, совершая столько тупых ошибок в защите и Акинфеев 2 из 3-х мячей должен был тащить.
Albasin
Albasin
05 марта в 00:15
Судья помогал, помогал, все напрасно.
ALEX26659
ALEX26659
05 марта в 00:14
кони только симуляциями весь матч занимались...
ABir
ABir
05 марта в 00:12
Обидно было, когда пенальти не назначили и Понсе удалили
ABir
ABir
05 марта в 00:09
Обидно было, когда пенальти не назначили и Понсе удалили
ABir
ABir
05 марта в 00:07
Обидно было, когда пенальти не назначили и Понсе удалили
ABir
ABir
05 марта в 00:06
Обидно было, когда пенальти не назначили и Понсе удалили
cevin cigan
cevin cigan
04 марта в 23:59
Не лучший матч Марио.....
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