Гусев: «Я понимаю Ганчаренко, может, у Тедеско какие-то наклонности»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал отказ главного тренера «армейцев» жать руку наставнику «Спартака» после матча 1/4 финала Кубка России (2:3).

Ганчаренко не пожал руку Тедеско? Доменико как кузнечик побежал на чужую территорию. Говорят, что он на рывке полетел руки жать. Надо солидно себя вести. Матч закончится, ты спокойно подойди и пожми руку, а вот так подбегать. Ты своей лавке жми руки, что к скамейке ЦСКА -то лезть? Момент провокации есть. Да, тренеры должны жать руку, но то, как Доменико подбежал… Я понимаю Ганчаренко, а то напрыгнул на него! Может, у него какие-то наклонности.

Не представляю, чтобы вот так кто-то из игроков ЦСКА подбегал к лавке «Спартака». Тем более был жест со стороны Ганчаренко. Многие тренеры эмоциональны, но они же не бегают вот так по лавкам! Еще бы в раздевалку зашел и там бы начал всем отбивать.

Дерби удалось, но у армейцев безобразная игра в обороне! Индивидуальные ошибки, не командные. В атаке же действовали неплохо.