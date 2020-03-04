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Гусев: «Я понимаю Ганчаренко, может, у Тедеско какие-то наклонности»

04 марта 2020, 23:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал отказ главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России (2:3).

Ганчаренко не пожал руку Тедеско? Доменико как кузнечик побежал на чужую территорию. Говорят, что он на рывке полетел руки жать. Надо солидно себя вести. Матч закончится, ты спокойно подойди и пожми руку, а вот так подбегать. Ты своей лавке жми руки, что к скамейке ЦСКА-то лезть? Момент провокации есть. Да, тренеры должны жать руку, но то, как Доменико подбежал… Я понимаю Ганчаренко, а то напрыгнул на него! Может, у него какие-то наклонности.

Не представляю, чтобы вот так кто-то из игроков ЦСКА подбегал к лавке «Спартака». Тем более был жест со стороны Ганчаренко. Многие тренеры эмоциональны, но они же не бегают вот так по лавкам! Еще бы в раздевалку зашел и там бы начал всем отбивать.

Дерби удалось, но у армейцев безобразная игра в обороне! Индивидуальные ошибки, не командные. В атаке же действовали неплохо.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил oFANATo
05 марта в 19:30
А как ещё объяснить. Он явно дал понять что он не хочет давать руку. Уважающий себя человек после такого послал бы Гончаренко на фиг пошел бы праздновать победу
oFANATo
oFANATo ответил ЦСКА 06
05 марта в 14:17
Надо было Ганчаренко популярно объяснить куда Тедеско пройти со своими гейроповскими наклонностями.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ziborock
05 марта в 13:44
На 2 часа это скамейка ЦСКА.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Ангел неБесГрешен
05 марта в 13:43
Да это неуважение. Но если тебе показали что я тебя не уважаю что я не хочу давать тебе руку какого черта ты лезешь к нему. Гончаренко показал ему что не хочет давать руку это очень не красиво я не оправдываю его.
Великолепный
Великолепный
05 марта в 13:35
Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»
oFANATo
oFANATo
05 марта в 13:32
Молодец Ганчаренко....по миру карановирус марширует, а это немчура обниматься, целоваться лезет.
galem72
galem72
05 марта в 10:36
Блин, что я сейчас прочитал??? Это ж каким де**лом нужно быть, чтоб так думать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 09:55
Бульбаш проявил неуважение (как вариант, испугался наскока румынского гопника).
Обломал человека, некрасиво...
RIR68
RIR68 ответил ziborock
05 марта в 09:45
"Скамейка ЦСКА"?! Вообще то это стадион Спартака, Гусь, и Ганчаренко был в гостях! А в гостях так себя не ведут!
Т.е. дома лавочники могут позволить себе спокойно и безнаказанно нападать на полевых игроков команды соперника?
Sanches65
Sanches65
05 марта в 09:13
Как был неадекватом, так им и остался.
cska minus
cska minus
05 марта в 07:50
Гусев: «Я понимаю Ганчаренко, может, у Тедеско какие-то наклонности»

У кого что болит, тот о том и говорит)))
ekliziast
ekliziast
05 марта в 07:23
Не суди по себе , идиот.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
05 марта в 07:01
Так он пошел отбивать не столько потому что выиграли, сколько от эмоций от крутого матча, что выдали обе команды. Но тот решил обиженку включить аххах.
112910415
112910415
05 марта в 04:55
неудачно заступился
мангo
мангo ответил ziborock
05 марта в 03:30
А игроки говорят что это у Слуцкого наклонности!)
Вот игрок Гусев сказал что у Тедеско наклонности )) Ты же на шутку Мамаева ссылаешься а тут все серьеозно) ахаха
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
05 марта в 03:26
тедеско подозрителен
Правдолю
Правдолю
05 марта в 03:23
Да там не только у Тедеско спросите у Глушакова
dino-hsv
dino-hsv
05 марта в 01:52
он с горя накидался что ли? что он несёт?
Columb
Columb
05 марта в 01:26
Гусев такую фигню несет, что поневоле подумаешь, что он сам из таких.
mihaluch
mihaluch
05 марта в 00:51
Ганчаренко ожидал что Тедеско на кружку пива пригласит.
Палыч82
Палыч82
05 марта в 00:21
Ролан так и остался спортсменом
ziborock
ziborock
05 марта в 00:18, ред.
"Скамейка ЦСКА"?! Вообще то это стадион Спартака, Гусь, и Ганчаренко был в гостях! А в гостях так себя не ведут!
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
05 марта в 00:04
иногда лучше молчать...
Гусь свинье не товарищ ))
Дима Головашич
Дима Головашич
04 марта в 23:59
Оправдывают как могут уже.
Союзник противников
Союзник противников
04 марта в 23:58
Теперь вас двое.
cska minus
cska minus
04 марта в 23:56
Рулон Гусей такой же переобутый, как и мешок картошки.
Стыдно за ЦСКА
Тага Дага
Тага Дага
04 марта в 23:54
Как своим он пойдёт, если картошка начал убегать в раздевалку. ...он пошёл "поздравить " его...он упал сегодня на глазах миллионов. ..
Wolverhampton
Wolverhampton
04 марта в 23:52
Серьезное заявление!
ALEX26659
ALEX26659
04 марта в 23:47
начались конские отмазы....
ziborock
ziborock
04 марта в 23:47
А игроки говорят что это у Слуцкого наклонности!)
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