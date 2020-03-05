Назаров посвятил песню победе «Спартака» над ЦСКА

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил красно-белым песню в честь победы над ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России.
На ковре, зеленом поле, друг за другом встав,
Наплевав по праву силы на судейство,
Прошагал судейским маршем основной состав,
По пути осадив и весь табун оседлав.
И бежал, стуча копытом, бедный Иванов,
Растеряв по ходу матча свою гриву.
И лились с трибун на поле водопады слов.
И страна, и Москва так выражали любовь.
Как хорошо, что не сон. Победа наша — не сон,
А в Петербурге мы станцуем вальс-бостон.
А кто такой Назаров?
А кто такой Назаров?
Теперь очередь Тедеско
Теперь очередь Тедеско
"Всем известно, Жизнь Театр.
Этот раб, тот император,
Кто мудрец,кто ид-от.
Тот молчун, а тот оратор.
Честный или провокатор."
....Вот господин Назаров со своими "стуча копытом"...Ивановым...вальсом-бостоном" - скорей оратор-провокатор....
"ни песню спеть ни рифму класть
лишь провокаторства напасть"
....так ему и надо...
"Всем известно, Жизнь Театр.
Этот раб, тот император,
Кто мудрец,кто ид-от.
Тот молчун, а тот оратор.
Честный или провокатор."
....Вот господин Назаров со своими "стуча копытом"...Ивановым...вальсом-бостоном" - скорей оратор-провокатор....
"ни песню спеть ни рифму класть
лишь провокаторства напасть"
....так ему и надо...