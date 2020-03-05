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Назаров посвятил песню победе «Спартака» над ЦСКА

05 марта 2020, 09:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил красно-белым песню в честь победы над ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России.

На ковре, зеленом поле, друг за другом встав,
Наплевав по праву силы на судейство, 
Прошагал судейским маршем основной состав, 
По пути осадив и весь табун оседлав.
И бежал, стуча копытом, бедный Иванов, 
Растеряв по ходу матча свою гриву.
И лились с трибун на поле водопады слов.
И страна, и Москва так выражали любовь.
Как хорошо, что не сон. Победа наша — не сон, 
А в Петербурге мы станцуем вальс-бостон.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

 

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 20:28
Опаять нажрался старый.
Zafootball
Zafootball
вчера в 09:29
Игра хорошая, победа заслуженная. Песня дурацкая, как и поведение Гончаренко и его тренерской скамейки в конце матча..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
05 марта в 23:46
Здорово он про будущий матч сказал, что Спартак там будет танцевать, ведь соперника там лет пять как нет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил neukomm
05 марта в 23:44
Смеемся над питербурбом и копытами
Nikola45
Nikola45
05 марта в 23:43
Это стих? )) Да Пушкин ОТДЫХАЕТ )) Короче Спартаковец )) И сказать уже больше нечего ))
neukomm
neukomm
05 марта в 22:24
Такой талант пропадает (нет)
Мы не рабы
Мы не рабы
05 марта в 22:04
Пьянь.
pomor 445
pomor 445
05 марта в 20:55, ред.
Ждём ответку от Шнура на посыл этого бромантанового поэта про вальс бостон.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Чингачгук
05 марта в 20:27, ред.
Такое впечатление, что Назаров издевается на болельщиками спартака.
Мну болельщик Спартака с 54-им стажем....

А кто такой Назаров?
Сп62
Сп62 ответил алдан2014
05 марта в 20:03
А ты за всех не расписывайся. У меня, например, мнение иное.
gentlewolf
gentlewolf
05 марта в 19:48
Поэт среди г.вна...
Dima salev
Dima salev
05 марта в 18:43
Кукушка неудачи
MaxRnD
MaxRnD
05 марта в 18:25
Акын, нахрен
Dima salev
Dima salev
05 марта в 18:15
Назаров одним своим песенкой подставил Карьеру и развалили только поднятие Спартака.
Теперь очередь Тедеско
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 марта в 17:33
Вот у нас есть в Ростове поэт ,целые поэмы пишет в честь побед фк Ростов.К сожалению выкладывает их на другом ресурсе.
Чингачгук
Чингачгук
05 марта в 17:16
Такое впечатление, что Назаров издевается на болельщиками спартака.
vinograd-sm
vinograd-sm
05 марта в 17:00
Куриный муж!
STVA 1
STVA 1
05 марта в 16:50
Мдяяя! Повар и есть повар)))
Ablom
Ablom
05 марта в 16:48
Как вообще Назарова снимают в кино, редкостная бездарь и лицемер.
алдан2014
алдан2014 ответил Расул Манаев
05 марта в 16:14
После травли Массимо, шёл бы этот недоделанный поэт лесом.Назаров,нормальные болельщики презирают тебя
алдан2014
алдан2014
05 марта в 16:11
Повар,а где рифма?
Санчо Панса
Санчо Панса
05 марта в 15:53
Это гениально! Но было бы интереснее как бы он отреагировал на вылет Спартака:)
Конфедерат
Конфедерат
05 марта в 15:11
Вот уже и таракан усатый вылез из своего шкафа. Для тарасовской эйфории достаточно пары побед над не особо сильными соперниками) Ну то ничё, после полуфинала снова попрячутся по своим норам))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 14:19, ред.
Да уж, болела-рифмоплет...
oFANATo
oFANATo
05 марта в 14:10
Всё, понесло мясных до первого позорного проигрыша.
bacek15
bacek15
05 марта в 13:54
Боление в стихах тоже нужно! )) "Больше поэтов, хороших и разных" (В.В.Маяковский)
Расул Манаев
Расул Манаев
05 марта в 13:34
Я болельщик Спартака, но такие стихи не красят Назарова. Чистейшей воды популизм дешевый
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 13:28
У В.Гафта есть строки....

"Всем известно, Жизнь Театр.
Этот раб, тот император,
Кто мудрец,кто ид-от.
Тот молчун, а тот оратор.
Честный или провокатор."

....Вот господин Назаров со своими "стуча копытом"...Ивановым...вальсом-бостоном" - скорей оратор-провокатор....

"ни песню спеть ни рифму класть
лишь провокаторства напасть"

....так ему и надо...
kolpankolpan
kolpankolpan
05 марта в 13:26
Вальс Бостон уморил.Чепчики не забудьте с собой взять на выход.Ну и платочки под слезинки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 13:07
На "Евровидение" его...срочно...
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