Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал игру «Спартака» и ЦСКА (3:2 доп. время) в четвертьфинальном матче Кубка России.
Если брать саму футбольную составляющую, то в матче было слишком много примитивизма. В основном это длинные передачи «Спартака» — убежим-не убежим, ну и ЦСКА отвечал тем же. Но у армейцев было еще хуже, так как у них не было большого нападающего.
Я предлагаю болельщикам самим проанализировать, можно ли так ошибаться в обороне. В одной команде игроки сборной России, а в другой молодые ребята или те, кто всю жизнь считаются перспективными, но дожили до 30 лет и совершают те же ошибки, что и десять лет назад.
В эпизоде с игрой рукой Дивеевым был 100-процентный пенальти. Сколько мы таких пенальти видели. Не победи «Спартак», а потом были бы обсуждения, заговоры.
Ситуация с отказом Ганчаренко пожать руку Тедеско? Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем. Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху.
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
Хороший матч вчера получился, спасибо за игру!
Наверное, Тедеско сам разберётся как ему себя вести - без наших советов. Европейские тренеры часто эмоциональны и обращаются ко всем вокруг. Вспомнить хотя бы Моуриньо, Гвардиолу, Симеоне, Эмери, Клоппа... это футбол, тут не постоишь у бровки с грустным видом в пиджаке :)
Допускаю, что во время матча между Тедеско и Ганчаренко возникали перепалки.
Однако футбольной этики это не отменяет... ну протяни ты руку оппоненту, можешь на него не смотреть. Всё остальное расценивается как неуважение! И тут не может быть двух мнений. Ганчаренко своим отказом спровоцировал такой конфликт. Сейчас ему достаётся еще и за это...
Хороший матч вчера получился, спасибо за игру!
Наверное, Тедеско сам разберётся как ему себя вести - без наших советов. Европейские тренеры часто эмоциональны и обращаются ко всем вокруг. Вспомнить хотя бы Моуриньо, Гвардиолу, Симеоне, Эмери, Клоппа... это футбол, тут не постоишь у бровки с грустным видом в пиджаке :)
Допускаю, что во время матча между Тедеско и Ганчаренко возникали перепалки.
Однако футбольной этики это не отменяет... ну протяни ты руку оппоненту, можешь на него не смотреть. Всё остальное расценивается как неуважение! И тут не может быть двух мнений. Ганчаренко своим отказом спровоцировал такой конфликт. Сейчас ему достаётся еще и за это...
Вот по таким моментам и будут говорить о культуре и бескультурье, о совковом воспитании...
Вот по таким моментам и будут говорить о культуре и бескультурье, о совковом воспитании...
а он знает что после матча (свистка) можно и на поле выбежать?
а он знает что после матча (свистка) можно и на поле выбежать?
Вообще не знают этикета...
И в частности манер поведения в технической зоне при нахождении в ней Гончаренко
Вообще не знают этикета...
И в частности манер поведения в технической зоне при нахождении в ней Гончаренко
И тебя с победой - заслуженной и трудной!
И тебя с победой - заслуженной и трудной!
впрочем, несколько матчей смотреть из вип-зоны для него дело привычное !
впрочем, несколько матчей смотреть из вип-зоны для него дело привычное !
https://youtu.be/2N5bNkfmOTA