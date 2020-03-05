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Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»

05 марта 2020, 09:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал игру «Спартака» и ЦСКА (3:2 доп. время) в четвертьфинальном матче Кубка России. 

Если брать саму футбольную составляющую, то в матче было слишком много примитивизма. В основном это длинные передачи «Спартака»  — убежим-не убежим, ну и ЦСКА отвечал тем же. Но у армейцев было еще хуже, так как у них не было большого нападающего. 

Я предлагаю болельщикам самим проанализировать, можно ли так ошибаться в обороне. В одной команде игроки сборной России, а в другой молодые ребята или те, кто всю жизнь считаются перспективными, но дожили до 30 лет и совершают те же ошибки, что и десять лет назад. 

В эпизоде с игрой рукой Дивеевым был 100-процентный пенальти. Сколько мы таких пенальти видели. Не победи «Спартак», а потом были бы обсуждения, заговоры. 

Ситуация с отказом Ганчаренко пожать руку Тедеско? Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем. Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху.
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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:25
полностью согласен!!!!!!!!!!!!
oFANATo
oFANATo ответил Бутсы
05 марта в 19:17
Да ужж....некрасиво поступил Тедеско.

А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
serh62
serh62 ответил Бутсы
05 марта в 18:56
Со спины, злорадство. Это кем надо быть чтобы в проявлении уважения видеть злорадство и обвинять в бестактности? Потому и жизнь в России такая, что русский человек угрюм и во всём видит подлость и злорадство. В любом случае, хорошо что поставили это сельпо на место. По поводу Ганчаренки, какой руководящий состав - такой и тренер, и как мы видим - болельщики.
    serh62
    serh62
    05 марта в 18:54
    в лобешник накатил бы этому скакуну спартаковскому, было бы в самый раз.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    05 марта в 15:52
    Ты то куда лезешь со своими рассуждениями, Андрей? Виктор Михайлович и без тебя разберется!
    oFANATo
    oFANATo
    05 марта в 14:12
    Надо было этой Тедеске популярно объяснить куда пройти. Со своими гейроповскими наклонностями.
    Бутсы
    Бутсы
    05 марта в 13:30
    Со спины, злорадство. Это кем надо быть чтобы в проявлении уважения видеть злорадство и обвинять в бестактности? Потому и жизнь в России такая, что русский человек угрюм и во всём видит подлость и злорадство. В любом случае, хорошо что поставили это сельпо на место. По поводу Ганчаренки, какой руководящий состав - такой и тренер, и как мы видим - болельщики.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
    05 марта в 13:01
    Ты посмотри повтор. Немец подбежал и за прыгнул на спину. Есть такое понятие как тактичность. Подойди протянет руку, не было бы такой реакции. Но немец продемонстрировал чистое злорадство. В такой ситуации Ганчаренко поступил по мужски - просто отвернулся. Есть понятие мужское поведение, а есть немужское. Наконец я выражаю свое мнение, я воспитан в духе мужского поведения и никогда не буду демонстративно радоваться и прыгать кому то на спину. Радость победы не должна заменять мужское поведение на гопгицкое. Наконец, воспитывать и его и тебя уже поздно.
    Faustello
    Faustello
    05 марта в 12:57
    Гоншаренко отмазы перед Ленорычем в голове крутил, а тут какой та комар по немецки шота писшыт кружит вокруг, рукой отмахнулся инстинктивно, хорошо шо не зашыб немчуру )))
    oFANATo
    oFANATo
    05 марта в 12:43, ред.
    Ахаха...правильно Ганчаренко сделал. Коронавирус по миру идёт а эта немчура обниматься, целоваться лезет.
    makkie
    makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
    05 марта в 11:56, ред.
    Отвечу по существу. Спартак выиграл по делу, вопросов нет. Но есть определенные правила поведения (неписанные), которые нужно соблюдать. Подойди спокойно , понимая чувства проигравшего, и протяни руку для благодарности за игру. В данной ситуации действия немца были выражением злорадства и никак не иначе. Запрыгивать на тренера соперника - это не по мужски по меньшей мере. Вообще немец по части воспитания и поведения не похож на европейца. Симеоне тоже темпераментный парень, но такой бестактности себе не позволяет. Так что не надо оправдывать немца, тренер он неплохой, команду подготовил неплохо, но по части поведения ему нужен хороший консультант.
    Приветствую!
    Хороший матч вчера получился, спасибо за игру!

    Наверное, Тедеско сам разберётся как ему себя вести - без наших советов. Европейские тренеры часто эмоциональны и обращаются ко всем вокруг. Вспомнить хотя бы Моуриньо, Гвардиолу, Симеоне, Эмери, Клоппа... это футбол, тут не постоишь у бровки с грустным видом в пиджаке :)

    Допускаю, что во время матча между Тедеско и Ганчаренко возникали перепалки.
    Однако футбольной этики это не отменяет... ну протяни ты руку оппоненту, можешь на него не смотреть. Всё остальное расценивается как неуважение! И тут не может быть двух мнений. Ганчаренко своим отказом спровоцировал такой конфликт. Сейчас ему достаётся еще и за это...
    Footbolista
    Footbolista
    05 марта в 11:55, ред.
    Ганчар до матча Лев Толстой, после матча хам простой...
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
    05 марта в 11:49
    Как это не было у ЦСКА большого нападающего? А Чалов, одной ногой в Ювентусе.
    RIR68
    RIR68 ответил Footbolista
    05 марта в 11:41
    Действительно, почему после окончания матча Тедеско не может свободно передвигаться по домашнему стадиону?)...
      mat73
      mat73
      05 марта в 11:30
      В чужую техническую зону? Во время игры - да, нельзя. Ну а после окончания матча? Почему нет? Протяни руку, пообщайся с коллегой.
      Вот по таким моментам и будут говорить о культуре и бескультурье, о совковом воспитании...
      Альфамен
      Альфамен
      05 марта в 11:19
      Сейчас посмотрел эту ситуацию, однозначно неадекватное поведение Тодеско,будь на месте Гончаренко какой-нибудь Гаттузо прилетело бы Доменико не хило.Другой вопрос,провокация ли это или просто закипевшие эмоции,тут не могу сказать.
      bn20
      bn20
      05 марта в 11:13
      чужую техническую зону???

      а он знает что после матча (свистка) можно и на поле выбежать?
      Бутсы
      Бутсы
      05 марта в 11:01
      Всё очень просто. Руководители цска это сплошь хамьё и бескультурщина. Один бывший рэкетир чего стоит. Соответственно такой и тренер. И болельщики такие же. А потом кто то удивляется? Тедеско подошёл пожать ему руку, это нормально. Но белорусский физрук озлобился и повел себя как сельпо. Впрочем, почему как. Читаю тут некоторых коней и смех берет, особенно "немец по части воспитания и поведения не похож на европейца", вы бы посмотрели что-нибудь кроме газпром-Лиги, узнаете очень, очень много нового. Эксперт по европейцам.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      05 марта в 11:01, ред.
      Немцы некультурные пошли....
      Вообще не знают этикета...
      И в частности манер поведения в технической зоне при нахождении в ней Гончаренко

      vm777
      vm777 ответил Jeck Denielse
      05 марта в 10:52
      Охххх(( Это я опечатался. Подумал о грядущем матче с Зенитом. А играли тогда Локо-Цска конечно же. Спасибо, что указали на ошибку)
      ekliziast
      ekliziast ответил Болот Сарбанов
      05 марта в 10:51
      Обыкновенное безкультурье. И есть ещё много людей, которые это оправдывают.
        ekliziast
        ekliziast ответил makkie
        05 марта в 10:50
        Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? _________________________________ Какую зону, если матч закончился и тренеры жмут друг другу руки? Витюша совсем уже берега попутал от досады.
        Обидно проигрывать , когда судья играет за тебя, и вроде всё уже решено, и игрок удалён. И тут подбегает какой то тренеришка и тянет руку.Дать ему в морду , и делов то.
        nikot
        nikot
        05 марта в 10:48
        Какая показуха,че он гонит!Это нормально пожать руку!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
        05 марта в 10:45
        По домашнему стадиону в красно-белой Москве :)
        Отвечу по существу. Спартак выиграл по делу, вопросов нет. Но есть определенные правила поведения (неписанные), которые нужно соблюдать. Подойди спокойно , понимая чувства проигравшего, и протяни руку для благодарности за игру. В данной ситуации действия немца были выражением злорадства и никак не иначе. Запрыгивать на тренера соперника - это не по мужски по меньшей мере. Вообще немец по части воспитания и поведения не похож на европейца. Симеоне тоже темпераментный парень, но такой бестактности себе не позволяет. Так что не надо оправдывать немца, тренер он неплохой, команду подготовил неплохо, но по части поведения ему нужен хороший консультант.
        makkie
        makkie ответил vm777
        05 марта в 10:41
        Макс, привет!) С победой!)
        Привет, Олег!
        И тебя с победой - заслуженной и трудной!
        vm777
        vm777
        05 марта в 10:39, ред.
        Ну надо же. А я вот помню матч Локо-Цска пару лет назад. Тогда Ганчаренко во время матча прибежал в техническую зону Локо, где Семин спорил с судьей. Это видимо норма для наших тренеров.
        112910415
        112910415
        05 марта в 10:37
        хорошо, что не поставил ...
        впрочем, несколько матчей смотреть из вип-зоны для него дело привычное !
        vm777
        vm777 ответил makkie
        05 марта в 10:36
        Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? _________________________________ Какую зону, если матч закончился и тренеры жмут друг другу руки? Витюша совсем уже берега попутал от досады.
        Макс, привет!) С победой!)
        Footbolista
        Footbolista
        05 марта в 10:30, ред.
        цска Highlights ...

        cska vperiod
        cska vperiod
        05 марта в 10:24
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