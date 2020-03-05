Талалаев: «Нет у Ярославля столько денег, чтобы подготовить поле»

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал перенос матча Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния поля в Ярославле.
«Манчестер Юнайтед» спокойно играет и выигрывает со счетом 6:0 (матч против «Транмера» в 1/16 финала Кубка Англии) еще на большем огороде. Реальность нашей жизни такова. Ну нет у Ярославля столько денег, чтобы подготовить поле, нет такой современной арены, как в Екатеринбурге. Разве это поле не для игры в марте?
Конечно, на таком поле обороняться легче. Мы знаем, что команда Побегалова это умеет делать. На мой взгляд, правильное решение. Но надо понимать, что на начало марта поля в наших регионах, где не перестроены инфраструктуры, они приблизительно такого качества.