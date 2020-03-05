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Талалаев: «Нет у Ярославля столько денег, чтобы подготовить поле»

05 марта 2020, 09:16
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал04.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал перенос матча Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния поля в Ярославле. 

«Манчестер Юнайтед» спокойно играет и выигрывает со счетом 6:0 (матч против «Транмера» в 1/16 финала Кубка Англии) еще на большем огороде. Реальность нашей жизни такова. Ну нет у Ярославля столько денег, чтобы подготовить поле, нет такой современной арены, как в Екатеринбурге. Разве это поле не для игры в марте?

Конечно, на таком поле обороняться легче. Мы знаем, что команда Побегалова это умеет делать. На мой взгляд, правильное решение. Но надо понимать, что на начало марта поля в наших регионах, где не перестроены инфраструктуры, они приблизительно такого качества.
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Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
05 марта в 17:54
Раньше хватало.
Garrincha58
Garrincha58
05 марта в 12:23
а зачем команда если нет денег на её содержание играйте в мини футбол или вообще прекратите ерундой заниматься
ДСА
ДСА
05 марта в 10:37
Раньше играли и не выступали, а сейчас барские замашки появились.
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