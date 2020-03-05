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Сорокин отметил, что в РПЛ Fan ID не будет

05 марта 2020, 12:21

Глава организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в рамках конференции «Профессия — футбол» поделился мнением о том, стоит ли вводить в чемпионате России систему Fan ID.

Будет ли Fan ID в чемпионате России? На этот счет много обсуждений. Мне известно, что такие обсуждения идут, но есть ряд моментов.

Во-первых, система Fan ID достаточно дорогостоящая. Организация Fan ID во время чемпионата мира стоила достаточно дорого. Это организовывалось целиком министерством коммуникаций. Наложить эквивалент этой системы на чемпионат России — это просто немыслимо дорого и по трудозатратам, наверное, не имеет большого смысла.

Я бы скорее был сторонником модификации системы абонементов и специальных карт лояльности, которые позволяют осуществлять тот же функционал и при этом являются щадящими для бюджетов клубов, лиги и так далее. Я бы смотрел ближе в эту сторону — абонементов и карт лояльности, насыщая их функционалом безопасности.

А если говорить о классическом виде Fan ID, то я не знаю, как его применить для матчей РПЛ. Требования по безопасности должны быть. Какое-то понимание того, кто приходит на стадион, точно должно быть. Вопрос только в элементах реализации.

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Kuvan
Kuvan
05 марта в 18:00
Дорогое и не нужное.
Ablom
Ablom
05 марта в 12:40
Кому это надо, в Москве итак болельщиков по пальцам можно пересчитать.
vovinho11
vovinho11
05 марта в 12:23
Закройте Вар, запарил уже цирк этот
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