Сорокин отметил, что в РПЛ Fan ID не будет

Глава организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в рамках конференции «Профессия — футбол» поделился мнением о том, стоит ли вводить в чемпионате России систему Fan ID.

Будет ли Fan ID в чемпионате России? На этот счет много обсуждений. Мне известно, что такие обсуждения идут, но есть ряд моментов.

Во-первых, система Fan ID достаточно дорогостоящая. Организация Fan ID во время чемпионата мира стоила достаточно дорого. Это организовывалось целиком министерством коммуникаций. Наложить эквивалент этой системы на чемпионат России — это просто немыслимо дорого и по трудозатратам, наверное, не имеет большого смысла.

Я бы скорее был сторонником модификации системы абонементов и специальных карт лояльности, которые позволяют осуществлять тот же функционал и при этом являются щадящими для бюджетов клубов, лиги и так далее. Я бы смотрел ближе в эту сторону — абонементов и карт лояльности, насыщая их функционалом безопасности.