«Урал» компенсирует болельщикам расходы из-за переноса матча с «Шинником»

Пресс-служба «Урала» опубликовала заявление для болельщиков, в котором сообщается, что клуб компенсирует расходы фанатам, связанные со срывом матча 1/4 финала Кубка России против «Шинника» из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба.
ФК «Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении ФК «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже.