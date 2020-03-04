«Урал» компенсирует болельщикам расходы из-за переноса матча с «Шинником»

Пресс-служба «Урала» опубликовала заявление для болельщиков, в котором сообщается, что клуб компенсирует расходы фанатам, связанные со срывом матча 1/4 финала Кубка России против «Шинника» из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.

Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба.