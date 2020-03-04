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«Урал» компенсирует болельщикам расходы из-за переноса матча с «Шинником»

04 марта 2020, 17:37

Пресс-служба «Урала» опубликовала заявление для болельщиков, в котором сообщается, что клуб компенсирует расходы фанатам, связанные со срывом матча 1/4 финала Кубка России против «Шинника» из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.

Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба.

ФК «Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении ФК «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
04 марта в 18:18
Компенсация будет в разных видах, но лишь бы не забыли, а то в России это случается
Ablom
Ablom
04 марта в 17:58
Члены комиссии, которые принимали поле, должны компенсировать из своего кармана.
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