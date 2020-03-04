Болельщик «Зенита» получил 7 суток за попытку сорвать флаг «Локомотива»

Болельщик «Зенита», который в минувшую субботу во время матча с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге проник на гостевую трибуну и пытался отобрать у болельщиков столичной команды флаг, приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок семь суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.
Нынче законность важней справедливости...
Переживём и это...
Нынче законность важней справедливости...
Переживём и это...
Ab altero expectes, alteri quod feceris. (Лат.)...
Ab altero expectes, alteri quod feceris. (Лат.)...
или Кокорина в "Сочи" по-вашему тоже Семак с Медведевым лично "откомандировали"...))
Is fecit cui prodest (лат.)...
или Кокорина в "Сочи" по-вашему тоже Семак с Медведевым лично "откомандировали"...))
Is fecit cui prodest (лат.)...
Петроградский районный суд
Санкт-Петербурга...вопросы?)...
Петроградский районный суд
Санкт-Петербурга...вопросы?)...
РЖДевские юристы чтоль обещанную помощь оказали...??
Или он с дробовиком изъял баннер....избив 8-ых...по дороге сжёг 3 автомобиля и разрушил 2 дома ??
Парень спьяну решил похозяйничать на арене,за что получил тумаков....
Ну и....вроде все при своих....
А неделю ареста - это бонусом...."алкоакция" ведь была в адрес московских....
Не крутовато ли накинули...для и так побитого..??
Я начинаю бояться случайно разделить на ноль....и написать "жи-ши" с буквой "ы".....
Вдруг в Москве узнают....))
Это ж на месяцев 6 потянет....
РЖДевские юристы чтоль обещанную помощь оказали...??
Или он с дробовиком изъял баннер....избив 8-ых...по дороге сжёг 3 автомобиля и разрушил 2 дома ??
Парень спьяну решил похозяйничать на арене,за что получил тумаков....
Ну и....вроде все при своих....
А неделю ареста - это бонусом...."алкоакция" ведь была в адрес московских....
Не крутовато ли накинули...для и так побитого..??
Я начинаю бояться случайно разделить на ноль....и написать "жи-ши" с буквой "ы".....
Вдруг в Москве узнают....))
Это ж на месяцев 6 потянет....