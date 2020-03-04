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Болельщик «Зенита» получил 7 суток за попытку сорвать флаг «Локомотива»

04 марта 2020, 16:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Болельщик «Зенита», который в минувшую субботу во время матча с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге проник на гостевую трибуну и пытался отобрать у болельщиков столичной команды флаг, приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок семь суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.

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13 RUS
13 RUS
04 марта в 21:37
Долазилась обезьяна
Байкал-38.
Байкал-38.
04 марта в 19:17, ред.
Думаю с такими должны бороться в первую очередь болелы, фаны тех команд, которых позорят вот такие .... болельщиками назвать таких нельзя!!!
pomor 445
pomor 445
04 марта в 18:59
Правильный почин. Карать надо по полной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
04 марта в 18:54, ред.
И стул кокорину тоже тот подкинул, кому "это" выгодно)... Ab altero expectes, alteri quod feceris. (Лат.)...
да ладно...оставим их....неугомонных....))

Нынче законность важней справедливости...
Переживём и это...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
04 марта в 18:24, ред.
И стул кокорину тоже тот подкинул, кому "это" выгодно)...

Ab altero expectes, alteri quod feceris. (Лат.)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
04 марта в 18:16, ред.
А судьи кто?)... Петроградский районный суд Санкт-Петербурга...вопросы?)...
да это понятно....что суд местный....главное для кого данное правосудие вершилось...))
или Кокорина в "Сочи" по-вашему тоже Семак с Медведевым лично "откомандировали"...))

Is fecit cui prodest (лат.)...
Faustello
Faustello
04 марта в 17:39
Идиёт, че тут ещё сказать...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
04 марта в 17:36, ред.
А судьи кто?)...
Петроградский районный суд
Санкт-Петербурга...вопросы?)...
Nikola45
Nikola45
04 марта в 17:32
Почему в Москве за драку ни чего не дают? )) Спартаковцы и Динамо подрались и? Да это нормальное явление в Москве )) А Тут хотел Банер сорвать! Это точно преступление! Причем оскорбительный )) Локомотив же с Москвы им оскорблять ПОЛОЖЕННО ))
cska minus
cska minus
04 марта в 17:20
Связать, положить на рельсы и простить.
Паровозов
Паровозов
04 марта в 17:18
Сурово, но справедливо.
Конфедерат
Конфедерат
04 марта в 17:09
Хотел отнести туда где ему и место
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 17:01, ред.
Ни чего себе законы...))

РЖДевские юристы чтоль обещанную помощь оказали...??
Или он с дробовиком изъял баннер....избив 8-ых...по дороге сжёг 3 автомобиля и разрушил 2 дома ??

Парень спьяну решил похозяйничать на арене,за что получил тумаков....
Ну и....вроде все при своих....
А неделю ареста - это бонусом...."алкоакция" ведь была в адрес московских....
Не крутовато ли накинули...для и так побитого..??

Я начинаю бояться случайно разделить на ноль....и написать "жи-ши" с буквой "ы".....
Вдруг в Москве узнают....))
Это ж на месяцев 6 потянет....
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 16:55
Питер будет чуть чище в прямом и переносном смысле.
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