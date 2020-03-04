Болельщик «Зенита» получил 7 суток за попытку сорвать флаг «Локомотива»

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04 марта 2020, 16:49

Болельщик «Зенита», который в минувшую субботу во время матча с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге проник на гостевую трибуну и пытался отобрать у болельщиков столичной команды флаг, приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.