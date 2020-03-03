У 18 болельщиков проходят обыски после драки в московском метро

Сообщается, что полиция приступила к активным действиям по итогам драки ультрас «Спартака», «Динамо» и ЦСКА в центре Москвы в минувшие выходные.
В настоящее время сотрудники правопорядка задержали троих человек, которые участвовали в инциденте на станции метро «Маяковская». Также у 18 фанатов проходят обыски в рамках дела о хулиганстве.
Напомним, что 29 февраля в Москве перед началом матча «Динамо» – «Спартак» фанаты бело-голубых и красно-белых устроили драку в метро, а позднее случилось столкновение в троллейбусе, в котором уже принимали участие и болельщики ЦСКА.
Есть такой клавишный герой - Роман Бойко. Люто ненавидел донецких, но земелька круглая оказалась и вёл себя Ромка как паинька, боясь оказаться на посохе. Аха-ха)
Как выяснилось, что это он шутил, а на самом деле он не свидомый укропатриот, а сепаратист со стажем.
Этот тип из той же оперы)
Есть такой клавишный герой - Роман Бойко. Люто ненавидел донецких, но земелька круглая оказалась и вёл себя Ромка как паинька, боясь оказаться на посохе. Аха-ха)
Как выяснилось, что это он шутил, а на самом деле он не свидомый укропатриот, а сепаратист со стажем.
Этот тип из той же оперы)
Согласись.
Согласись.
Кони везде в каждой бочке затычки)
В чужие драки лезут, в чужие комментарии, темы...
Кони везде в каждой бочке затычки)
В чужие драки лезут, в чужие комментарии, темы...
Чего ищем ??.....Проездной ??....
Чего ищем ??.....Проездной ??....