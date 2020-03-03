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У 18 болельщиков проходят обыски после драки в московском метро

03 марта 2020, 10:02

Сообщается, что полиция приступила к активным действиям по итогам драки ультрас «Спартака», «Динамо» и ЦСКА в центре Москвы в минувшие выходные.

В настоящее время сотрудники правопорядка задержали троих человек, которые участвовали в инциденте на станции метро «Маяковская». Также у 18 фанатов проходят обыски в рамках дела о хулиганстве. 

Напомним, что 29 февраля в Москве перед началом матча «Динамо» – «Спартак» фанаты бело-голубых и красно-белых устроили драку в метро, а позднее случилось столкновение в троллейбусе, в котором уже принимали участие и болельщики ЦСКА.

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VAN ARM
VAN ARM ответил cska minus
03 марта в 18:51
Обрати внимание) Кони везде в каждой бочке затычки) В чужие драки лезут, в чужие комментарии, темы...
а ты наверное участвовал??? )))))))))))смешной))))
VAN ARM
VAN ARM
03 марта в 18:48
значит было за что свинные рыла начистить))
Суеверный
Суеверный
03 марта в 14:20
Троллейбус поди арестовали. И поделом.
Красноморец
Красноморец ответил oncha
03 марта в 13:08
Кони со свинями никак 10-е место не поделили?
Вообще-то свиньи с ментами его делят.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Князь с офтопа меломана
03 марта в 12:30
Из венской оперы, куда он каждый день ездит на гиперлупе от Илона Муска. BWOAH BWOAH BWOAH!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 11:57
Вы были бы готовы сказать это лично Князю?))
Не думаю)
Есть такой клавишный герой - Роман Бойко. Люто ненавидел донецких, но земелька круглая оказалась и вёл себя Ромка как паинька, боясь оказаться на посохе. Аха-ха)
Как выяснилось, что это он шутил, а на самом деле он не свидомый укропатриот, а сепаратист со стажем.
Этот тип из той же оперы)
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Hoyar
03 марта в 11:49
Вы были бы готовы сказать это лично Князю?))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 марта в 11:43
Это диагноз.
cska minus
cska minus ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 11:42
Вы - это кто?)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил itujan
03 марта в 11:41
Какое громкое название ультрас, наверняка, тарасовские наняли гастербайтеров из Конотопа.
    itujan
    itujan
    03 марта в 11:36
    Какое громкое название ультрас, наверняка, тарасовские наняли гастербайтеров из Конотопа.
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 марта в 11:35
    Ребята пришли просто посмотреть что и как.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    03 марта в 11:34
    Всё конечно хорошо ,но какого хрена с обысками нагрянули ? Фанаты что , хотели свергнуть кремлепутов и долго к этому готовились ?
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил cska minus
    03 марта в 11:31
    Если бы на болельщика наших сораДников налетели бы толпой на одного (как вы любите это делать на Соккере), я бы сделал всё возможное, чтобы его спасти.
    Ablom
    Ablom
    03 марта в 11:29
    Обыск нужно делать у людей замаранных в уголовных делах, а кто из руководителей московских клубов таковой?
    LOpp
    LOpp ответил Сергей Саныч
    03 марта в 11:25
    Но подъехали солидно,на троллейбусе. Согласись.
    зная хитрых коней уверен, что они даже проезд не оплатили в троллейбусе.
    cska minus
    cska minus ответил Сергей Саныч
    03 марта в 11:21
    С этим трудно не согласиться)
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил cska minus
    03 марта в 11:15
    Обрати внимание) Кони везде в каждой бочке затычки) В чужие драки лезут, в чужие комментарии, темы...
    Но подъехали солидно,на троллейбусе.
    Согласись.
    доктоР7
    доктоР7
    03 марта в 11:11
    Население соккера не проинформировано о поведении спартачей в этом инциденте.Дайте всю инфу! Зачинщиками, вероятно выступили они ( экстраполирую поведение местных , на соккере, спартачей на поведение фанатов спартачей в жизни (к Санычу и Владимиру Спартак не относится)), а потом понеслось. Динамиков и армейцев - на свободу!
    EAGinLE
    EAGinLE
    03 марта в 10:54
    Хулиганы . Еще и акцию устраивали в 19 туре .
    cska minus
    cska minus ответил морозз
    03 марта в 10:53
    Обрати внимание)
    Кони везде в каждой бочке затычки)
    В чужие драки лезут, в чужие комментарии, темы...
    cska minus
    cska minus ответил морозз
    03 марта в 10:51
    Видимо, у спартаковцев и динамовцев ищут трофейные хвосты и гривы, а также подковы.
    ermak6848
    ermak6848
    03 марта в 10:49
    Дурь на фоне весеннего обострения...
    морозз
    морозз
    03 марта в 10:38
    Я понимаю болел Спартака и Полиционеров...помахаться после матча это святое! Но вот что там делали болела ЦСКА, в среду после матча на кубок пожалуйста...а так получается как то подло!
    Vave666
    Vave666
    03 марта в 10:37
    Обыски в рамках дела о хулиганстве!?)) Если у них ещё чат был в мессенджере, то всё - лет по 15 всем дадут!
    Стельмах
    Стельмах
    03 марта в 10:29
    Гинер своих ребят не бросит.
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 марта в 10:24
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 марта в 10:14, ред.
      Обыски...у подравшихся в метро....это мудро....)))
      Чего ищем ??.....Проездной ??....
      oncha
      oncha
      03 марта в 10:08
      Кони со свинями никак 10-е место не поделили?
      azures
      azures
      03 марта в 10:04
      Дикари в 21 веке.
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