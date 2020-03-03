У 18 болельщиков проходят обыски после драки в московском метро

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03 марта 2020, 10:02

Сообщается, что полиция приступила к активным действиям по итогам драки ультрас «Спартака», «Динамо» и ЦСКА в центре Москвы в минувшие выходные.

В настоящее время сотрудники правопорядка задержали троих человек, которые участвовали в инциденте на станции метро «Маяковская». Также у 18 фанатов проходят обыски в рамках дела о хулиганстве.