Болельщики «Зенита» бесплатно попадут на матч против «Ахмата»

Пресс-служба «Ахмата» заявила, что для болельщиков «Зенита» вход на матч 1/4 финала Кубка России будет бесплатным.
Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубых» в этой встрече поддержат до 300 болельщиков.
Поединок состоится сегодня в 18:00 по мск времени.
Лапочкин: Нет, тут мне повезло.
— Да ну?
— Правда, таких очень много. Когда судишь в регионах и прямым рейсом летишь в Петербург, периодически видишь людей с шарфами «Спартака» или ЦСКА. В Санкт-Петербурге тоже болеют за разные клубы.
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Учитывая что в 5 с половиной миллионном городе с одной футбольной командой стадион нв 100% заполняется только на играх сборной, можно с уверенностью сказать что за Зенит болеет менее 1% жителей СПБ!
Лапочкин: Нет, тут мне повезло.
— Да ну?
— Правда, таких очень много. Когда судишь в регионах и прямым рейсом летишь в Петербург, периодически видишь людей с шарфами «Спартака» или ЦСКА. В Санкт-Петербурге тоже болеют за разные клубы.
---------------------------
Учитывая что в 5 с половиной миллионном городе с одной футбольной командой стадион нв 100% заполняется только на играх сборной, можно с уверенностью сказать что за Зенит болеет менее 1% жителей СПБ!
А Спартак с Лапочкиным....
....отсюда и встречают по-разному....
А Спартак с Лапочкиным....
....отсюда и встречают по-разному....
Все равно никто не приедет!)))
Все равно никто не приедет!)))
У себя по дворам билеты раздают и заставляют идти,а на выездах их так пускают!!! хахахах
У себя по дворам билеты раздают и заставляют идти,а на выездах их так пускают!!! хахахах