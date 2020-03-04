Болельщики «Зенита» бесплатно попадут на матч против «Ахмата»

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04 марта 2020, 14:04

Пресс-служба «Ахмата» заявила, что для болельщиков «Зенита» вход на матч 1/4 финала Кубка России будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубых» в этой встрече поддержат до 300 болельщиков.

Поединок состоится сегодня в 18:00 по мск времени.