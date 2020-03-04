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Болельщики «Зенита» бесплатно попадут на матч против «Ахмата»

04 марта 2020, 14:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Пресс-служба «Ахмата» заявила, что для болельщиков «Зенита» вход на матч 1/4 финала Кубка России будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубых» в этой встрече поддержат до 300 болельщиков.

Поединок состоится сегодня в 18:00 по мск времени.

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Все комментарии
zenitforfun
zenitforfun ответил ziborock
04 марта в 16:45
— За «Зенит» тоже с детства? Лапочкин: Нет, тут мне повезло. — Да ну? — Правда, таких очень много. Когда судишь в регионах и прямым рейсом летишь в Петербург, периодически видишь людей с шарфами «Спартака» или ЦСКА. В Санкт-Петербурге тоже болеют за разные клубы. --------------------------- Учитывая что в 5 с половиной миллионном городе с одной футбольной командой стадион нв 100% заполняется только на играх сборной, можно с уверенностью сказать что за Зенит болеет менее 1% жителей СПБ!
твой расчет похож на бредовый расчет чинуш из разряда: врач получает 20 тысяч, министр здравоохранения = 2 ляма, но в целом по стране получается, что врачи получают в районе 60 тысяч
Zenit_84
Zenit_84
04 марта в 16:21
Молодцы
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
04 марта в 16:14
Так Зенит приезжает с радостью и дружбой.... А Спартак с Лапочкиным.... ....отсюда и встречают по-разному....
— За «Зенит» тоже с детства?
Лапочкин: Нет, тут мне повезло.

— Да ну?
— Правда, таких очень много. Когда судишь в регионах и прямым рейсом летишь в Петербург, периодически видишь людей с шарфами «Спартака» или ЦСКА. В Санкт-Петербурге тоже болеют за разные клубы.
---------------------------
Учитывая что в 5 с половиной миллионном городе с одной футбольной командой стадион нв 100% заполняется только на играх сборной, можно с уверенностью сказать что за Зенит болеет менее 1% жителей СПБ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил КЭТиК
04 марта в 14:58
За что такие льготы?
Так Зенит приезжает с радостью и дружбой....
А Спартак с Лапочкиным....

....отсюда и встречают по-разному....
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 14:54
За что такие льготы?
LOpp
LOpp ответил cska vperiod
04 марта в 14:48
И здесь попрощайничают как-будто в газпроме нет денег на билеты.
    ziborock
    ziborock
    04 марта в 14:46
    Бомжам - вход бесплатный!)
    Все равно никто не приедет!)))
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    04 марта в 14:15
    Как обычно!
    У себя по дворам билеты раздают и заставляют идти,а на выездах их так пускают!!! хахахах
    Василий 50
    Василий 50
    04 марта в 14:12
    Самоокупаемость...
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 марта в 14:10
    И здесь попрощайничают как-будто в газпроме нет денег на билеты.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
    04 марта в 14:08
    Ахмату спасибо, Зениту удачи!
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