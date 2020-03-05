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Черчесов: «Антураж вокруг сборной – это всегда приятные хлопоты»

05 марта 2020, 12:55

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как смотрит футбольные матчи, а также поделился мнением об ажиотаже вокруг национальной команды.

Давно не смотрел футбол просто в удовольствие. Проходит пара минут, и тренер тебя всё равно переклинивает. Смотришь за игроками, кто как играет, кто куда бежит, тактику – перекладываешь на свою команду.

Антураж вокруг сборной – это всегда приятные хлопоты. К нам всегда на сборах приезжают болельщики, представители СМИ. Мы стараемся быть максимально открытыми.

Когда это только начиналось, я был скорее скептически настроен. Но мы собрались и продумали план – как вывести сборную на позитивный имидж. Но как тренер понимаю: всё, что вокруг футбола, – это хорошо. Но если в самом футболе что-то происходит не так, то обо всём вокруг можно забыть. Касательно антуража вокруг сборной РФС сработал на хорошую оценку. Главное, чтобы всё было хорошо на поле.   

Отметим, что ранее Черчесов высказался о предстоящем выступлении сборной России на Евро-2020.

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Jantu
Jantu
05 марта в 14:56
Хлопоты то приятные, перспектива не очень.
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