Черчесов: «Антураж вокруг сборной – это всегда приятные хлопоты»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как смотрит футбольные матчи, а также поделился мнением об ажиотаже вокруг национальной команды.
Давно не смотрел футбол просто в удовольствие. Проходит пара минут, и тренер тебя всё равно переклинивает. Смотришь за игроками, кто как играет, кто куда бежит, тактику – перекладываешь на свою команду.
Антураж вокруг сборной – это всегда приятные хлопоты. К нам всегда на сборах приезжают болельщики, представители СМИ. Мы стараемся быть максимально открытыми.
Когда это только начиналось, я был скорее скептически настроен. Но мы собрались и продумали план – как вывести сборную на позитивный имидж. Но как тренер понимаю: всё, что вокруг футбола, – это хорошо. Но если в самом футболе что-то происходит не так, то обо всём вокруг можно забыть. Касательно антуража вокруг сборной РФС сработал на хорошую оценку. Главное, чтобы всё было хорошо на поле.
Отметим, что ранее Черчесов высказался о предстоящем выступлении сборной России на Евро-2020.