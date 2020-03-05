Черчесов: «Антураж вокруг сборной – это всегда приятные хлопоты»

Главный тренер сборной России рассказал о том, как смотрит футбольные матчи, а также поделился мнением об ажиотаже вокруг национальной команды.

Давно не смотрел футбол просто в удовольствие. Проходит пара минут, и тренер тебя всё равно переклинивает. Смотришь за игроками, кто как играет, кто куда бежит, тактику – перекладываешь на свою команду.

Антураж вокруг сборной – это всегда приятные хлопоты. К нам всегда на сборах приезжают болельщики, представители СМИ . Мы стараемся быть максимально открытыми.