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Судебные приставы собираются выставить на торги базу «Мордовии»

03 марта 2020, 11:36

Источник сообщает, что судебные приставы арестовали базу «Мордовии», чтобы выставить ее на торги.

Это связано с долгами клуба перед компанией «Строй-Инжиниринг», которая являлась заказчиком-застройщиком «Мордовия Арены», построенной к ЧМ-2018.

Долги перед «Строй-Инжиниринг» составляют несколько десятков миллионов рублей, и компания намерена взыскать их в судебном порядке.

Напомним, что первую часть текущего сезона ФНЛ «Мордовия» провела на стадионе «Старт».

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:13
Щас продадут кому-нибудь за 30-40 тыща.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 13:24
Вот чем думали наши чиновники - толстолобики , строя в Саранске стадион , современнейший стадион?!?
Деньги на ветер???
ДСА
ДСА
03 марта в 12:31
Все плохо с Мордовией.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил galem72
03 марта в 12:28
Ты написал про схему обогащения, а не про систему управления. Воровство и легализация не относится к понятию "сбои". Сбои же применимы только к управлению государством, где всё провалилось за 20 лет. Поэтому всё верно написано.
Я к тому, что выстроенная им система позволяет эффективно и быстро оприходовать возможные ресурсы ему и приближенным. Значит, мы не вправе говорить, что она дает сбои. Сбои, возможно, дает какая-то виртуальная система демократии, но никто не говорил, что у него была цель ее строить.
galem72
galem72 ответил Еноты за Арсенал
03 марта в 12:05
Она как раз не дает сбоев. Легендарный хоккеист (перечеркнуто) игрок команды Путина Фетисов, который и создавал этот "Строй-Инжиниринг", за счет которого баснословно обогатился (в открытых источниках есть информация о том, какое огромное количество друзей и деловых партнеров Фетисова получали большинство подрядов "Строй-Инжиниринга"), сейчас имеет возможность получить базу куда большей стоимости за несколько десятков миллионов рублей. Это же какой профит.
Ты написал про схему обогащения, а не про систему управления.

Воровство и легализация не относится к понятию "сбои". Сбои же применимы только к управлению государством, где всё провалилось за 20 лет. Поэтому всё верно написано.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил galem72
03 марта в 11:56
Выстроенная плешивым система постоянно даёт сбои.
Она как раз не дает сбоев. Легендарный хоккеист (перечеркнуто) игрок команды Путина Фетисов, который и создавал этот "Строй-Инжиниринг", за счет которого баснословно обогатился (в открытых источниках есть информация о том, какое огромное количество друзей и деловых партнеров Фетисова получали большинство подрядов "Строй-Инжиниринга"), сейчас имеет возможность получить базу куда большей стоимости за несколько десятков миллионов рублей.

Это же какой профит.
LOpp
LOpp
03 марта в 11:46
а разве стадион принадлежит клубу?
вроде как из бюджета выделяли деньги на строительство стадионов для ЧМ, короче опять освоили.
cska minus
cska minus
03 марта в 11:45
А был бы у Мордовии спонсор Газпром, сейчас бы играли в премьер-лиге, в Аренду бы к ним пол Зенита приехало и никаких долгов бы не было
galem72
galem72 ответил Василий 50
03 марта в 11:44
Зачем нужны клубы с долгами? Зачем строили в Саранске этот стадион?
Когда частные клубы финансово или спортивно сдуваются, то абсолютно всё равно. Но тут же этот балласт висит на шее целой республики и его населения. Поэтому правильней будет звучать вопрос так: зачем нужны клубы с бюджетным содержанием?
Zenit_84
Zenit_84
03 марта в 11:41
Прощай Мордовия
galem72
galem72
03 марта в 11:40
Выстроенная плешивым система постоянно даёт сбои.
Василий 50
Василий 50
03 марта в 11:40
Зачем нужны клубы с долгами?
Зачем строили в Саранске этот стадион?
Jantu
Jantu
03 марта в 11:38
Стадионов настроили, играть на них нельзя, да еще и в долги влезли.
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