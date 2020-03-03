Судебные приставы собираются выставить на торги базу «Мордовии»

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03 марта 2020, 11:36

Источник сообщает, что судебные приставы арестовали базу «Мордовии», чтобы выставить ее на торги.

Это связано с долгами клуба перед компанией «Строй-Инжиниринг», которая являлась заказчиком-застройщиком «Мордовия Арены», построенной к ЧМ -2018.

Долги перед «Строй-Инжиниринг» составляют несколько десятков миллионов рублей, и компания намерена взыскать их в судебном порядке.