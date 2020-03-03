Судебные приставы собираются выставить на торги базу «Мордовии»

Источник сообщает, что судебные приставы арестовали базу «Мордовии», чтобы выставить ее на торги.
Это связано с долгами клуба перед компанией «Строй-Инжиниринг», которая являлась заказчиком-застройщиком «Мордовия Арены», построенной к ЧМ-2018.
Долги перед «Строй-Инжиниринг» составляют несколько десятков миллионов рублей, и компания намерена взыскать их в судебном порядке.
Напомним, что первую часть текущего сезона ФНЛ «Мордовия» провела на стадионе «Старт».
Деньги на ветер???
Деньги на ветер???
Воровство и легализация не относится к понятию "сбои". Сбои же применимы только к управлению государством, где всё провалилось за 20 лет. Поэтому всё верно написано.
Воровство и легализация не относится к понятию "сбои". Сбои же применимы только к управлению государством, где всё провалилось за 20 лет. Поэтому всё верно написано.
Это же какой профит.
Это же какой профит.
вроде как из бюджета выделяли деньги на строительство стадионов для ЧМ, короче опять освоили.
вроде как из бюджета выделяли деньги на строительство стадионов для ЧМ, короче опять освоили.
Зачем строили в Саранске этот стадион?
Зачем строили в Саранске этот стадион?