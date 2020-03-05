Моуриньо – об усталости Уинкса: «Он был абсолютно „мертвым“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения от «Норвича» в матче 1/8 финала Кубка Англии отметил, что полузащитник «шпор» Харри Уинкс очень сильно устал во время встречи с «канарейками». По словам наставника «Тоттенхэма», в поединке с «Норвичем» у его команды из-за ограниченности состава были проблемы со многими игроками, ведь тем приходится проводить слишком много времени на поле.
Харри Уинкс был абсолютно «мертвым». Думаю, он выходил в стартовом составе в 11-12 матчах подряд, [в игре с «Норвичем»] у нас были проблемы со многими игроками.