Моуриньо – об усталости Уинкса: «Он был абсолютно „мертвым“»

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05 марта 2020, 10:22

Главный тренер «Тоттенхэма» после поражения от «Норвича» в матче 1/8 финала Кубка Англии отметил, что полузащитник «шпор» очень сильно устал во время встречи с «канарейками». По словам наставника «Тоттенхэма», в поединке с «Норвичем» у его команды из-за ограниченности состава были проблемы со многими игроками, ведь тем приходится проводить слишком много времени на поле.