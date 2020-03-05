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Моуриньо – об усталости Уинкса: «Он был абсолютно „мертвым“»

05 марта 2020, 10:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения от «Норвича» в матче 1/8 финала Кубка Англии отметил, что полузащитник «шпор» Харри Уинкс очень сильно устал во время встречи с «канарейками». По словам наставника «Тоттенхэма», в поединке с «Норвичем» у его команды из-за ограниченности состава были проблемы со многими игроками, ведь тем приходится проводить слишком много времени на поле.

Харри Уинкс был абсолютно «мертвым». Думаю, он выходил в стартовом составе в 11-12 матчах подряд, [в игре с «Норвичем»] у нас были проблемы со многими игроками.  

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 марта в 11:15
А как же тренерский талант?
Ptaha91
Ptaha91
05 марта в 10:31
будет прикол если даже Моур не сможет взять с курами ЛЕ или внутренний кубок в след. сезоне. Тогда уж точно никто не поможет курам.
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