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Аньелли: «Мы поужинали с президентом „Интера“ и обсудили перенос матчей»

05 марта 2020, 15:20

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли во время семинара FT Business of Football Summit прокомментировал переносы матчей Серии А из-за эпидемии коронавируса. 

Наша позиция была ясна с самого начала. Мы должны следовать тому, что говорит правительство. 

Конечно, мы несем экономические потери. Я знаю, что у президента «Интера» Стивена Чжана такая же позиция, как и у меня.

Я с большим уважением отношусь к нему, мы обсуждали этот вопрос несколько недель назад, когда он пришел ко мне на ужин. Мы обсудили серьезность ситуации.

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Жека10
Жека10 ответил h8you
05 марта в 21:56
нельзя президент ужинать с представителями этой п-ки
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
    05 марта в 19:51
    Надеюсь Аньелли опрыскал китайца интерфероном. Аха-ха)
    Нужно всех китайцев с интером депортировать на родину. Нам их картоновирус ни к чему)
    h8you
    h8you
    05 марта в 19:11
    нельзя президент ужинать с представителями этой п-ки
    ДАША Д
    ДАША Д
    05 марта в 15:24
    А ситуация то ухудшается.
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