Аньелли: «Мы поужинали с президентом „Интера“ и обсудили перенос матчей»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли во время семинара FT Business of Football Summit прокомментировал переносы матчей Серии А из-за эпидемии коронавируса.

Наша позиция была ясна с самого начала. Мы должны следовать тому, что говорит правительство.

Конечно, мы несем экономические потери. Я знаю, что у президента «Интера» Стивена Чжана такая же позиция, как и у меня.

Я с большим уважением отношусь к нему, мы обсуждали этот вопрос несколько недель назад, когда он пришел ко мне на ужин. Мы обсудили серьезность ситуации.