ГлавнаяНовости

Стоунз: «Мы должны быть уверены в себе и знать, на что мы способны»

05 марта 2020, 16:46
Шеффилд УэнсдейЛоготип футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу «горожан» над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Мы должны быть уверены в себе и знать, на что мы способны, но мы сохраняем скромность, и это отличный подход к делу. Это был тяжелый матч, и мы поддержали хорошую форму в противостоянии со сложным оппонентом, отталкиваясь от двух предыдущих игр – это очень позитивные знаки для нас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «Хотели сыграть с „Шинником“ в Екатеринбурге»
Вчера, 22:40 Комментарии1
Юрист: «Я бы провёл матч „Спартака“ и „Зенита“ в Санкт-Петербурге»
Вчера, 19:55 Комментарии41
Президент «Интера»: «Мы отправляемся в Турин, чтобы выиграть»
Вчера, 12:42 Комментарии12
Сульшер: «Очень доволен нашим выступлением и тем, что мы прошли дальше»
Вчера, 08:19 Комментарии2
Руди Гарсия: «Честно говоря, мы не знаем, когда сыграем с „Ювентусом“»
05 марта Комментарии3
Моуриньо – об усталости Уинкса: «Он был абсолютно „мертвым“»
05 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 марта в 18:43
Поздравляю Манчестер с победой
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 марта в 18:34
Скромняга Джон вполне способен летом существенно усилить тот же Уэнсдей..
unoejk
unoejk ответил Бутсы
05 марта в 16:54
Быдло - это литературное слово, и даже не ругательное. Как и слово - скот, безвольная толпа. Хорошо, давайте вы сами придумаете слово, которым можно охарактеризовать поступок Ганчаренки и не скрыть его под спойлер? Ида, сомневаюсь что у цска есть миллионы поклонников.
Добрый день. Было бы не литературным, был бы 6 часовой бан за ругательство. Полный список правил тут и скрытие под спойлер за троллинг в него не входит: https://www.soccer.ru/rules
И вы не Ганчаренко оскорбить пытались, а клуб и его болельщиков.
Спорить не стоит. На этом закроем вопрос.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100