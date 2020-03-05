Стоунз: «Мы должны быть уверены в себе и знать, на что мы способны»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу «горожан» над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Мы должны быть уверены в себе и знать, на что мы способны, но мы сохраняем скромность, и это отличный подход к делу. Это был тяжелый матч, и мы поддержали хорошую форму в противостоянии со сложным оппонентом, отталкиваясь от двух предыдущих игр – это очень позитивные знаки для нас.
И вы не Ганчаренко оскорбить пытались, а клуб и его болельщиков.
Спорить не стоит. На этом закроем вопрос.
И вы не Ганчаренко оскорбить пытались, а клуб и его болельщиков.
Спорить не стоит. На этом закроем вопрос.