Стоунз: «Мы должны быть уверены в себе и знать, на что мы способны»

Защитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу «горожан» над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Мы должны быть уверены в себе и знать, на что мы способны, но мы сохраняем скромность, и это отличный подход к делу. Это был тяжелый матч, и мы поддержали хорошую форму в противостоянии со сложным оппонентом, отталкиваясь от двух предыдущих игр – это очень позитивные знаки для нас.