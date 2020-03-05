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Холанд: «Месси и Неймар — лучшие футболисты всех времён, идеальные игроки»

05 марта 2020, 17:28

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением об игре Лионеля МессиНеймара и Криштиану Роналду.

Сложно сравнивать Месси и Неймара с Роналду, но, глядя на игру Лео и Нея, можно сказать, что они показывают фантастическую игру. Они лучшие футболисты всех времен, идеальные игроки, за ними стоит наблюдать.

Мое празднование голов в стиле Будды? Я люблю медитировать, это приносит мне покой, очень помогает мне.

Недавно появилась информация о том, что «Реал» рассматривает возможность приобретения Холанда следующей зимой.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил Правдолю
вчера в 13:42
Я всего лишь высказал своё мнение,и спорить не собираюсь
Лучшего футболиста всех времён определить просто не возможно
Для меня это Зидан для кого то Роналдо или Пеле,а может Месси или Роналду
Для Холанда вобще Неймар
Правдолю
Правдолю
вчера в 11:09
Хитёр Холанд намекает заберите в Барселону а годика так к 25 пойду по стопам Неймара)))
Правдолю
Правдолю ответил eleven LC
вчера в 11:07
Давай честно скажем Зидан был отличным игроком выдал 3-4 сезона просто фантастических и все, Марадона,Зубастик,Месси посильнее будут.Зидан это уровень Хави,Иньеста,Тотти,Дель Пьеро,Недведа и список этот велик
Tostao
Tostao
вчера в 09:17
Время от времени в СМИ появляются такие высказывания некоторых сумасшедших, берущих на себя право считать кого-то лучшим игроком всех времён и народов.
А с какого такого перепугу? Кто дал такое право судить тех, кого видел с теми, кого никогда не видел?
Я что-то не припомню, чтобы историки всерьёз сравнивали талант Чингизхана с Македонским или с Наполеоном, Суворова с Жуковым.
Пора прекращать эту порочную практику.
Предупреждаю в последний раз.)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 04:57
К чему это он?
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Ministri Krasnodar
вчера в 04:37
Лучший - это зубастик Роналдо . Несмотря на травму колена ,просто уничтожал соперников . Настоящий феномен
посредственный был игрок, забивал мало, Барса поняла это и отказалась от него
Тага Дага
Тага Дага
05 марта в 23:21
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    05 марта в 22:40
    Лучший - это зубастик Роналдо . Несмотря на травму колена ,просто уничтожал соперников . Настоящий феномен
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    05 марта в 22:38
    Опустим Месси.. Но Неймар???? Что он несет? Он бы еще Мбаппе назвал лучшим игроком всех времен и народов.
    Конфедерат
    Конфедерат
    05 марта в 22:29
    Ну для меньшинств Кристинка всегда будет лучшей, вон уже сколько клонов наплодили в голосовании
    League1
    League1
    05 марта в 22:25
    Сразу видно незрелого футболиста со слабыми мозгами.
    eleven LC
    eleven LC
    05 марта в 22:14
    Ну да,Неймар лучший футболист всех времён он идеально подходит на эту роль (сарказм)
    Это мнение Холанда и спорить с ним я не собираюсь
    Я всегда считал и буду считать лучшим Зидана,кто видел его игру тот поймёт!
    Шатаут
    Шатаут
    05 марта в 21:49
    В Ювентус теперь дорога ему заказана...
    Agamaga
    Agamaga ответил ALBA BARCELONA 21
    05 марта в 21:48
    На все, что способен дельфин это заблокировать Холанда в инстаграм.
    Agamaga
    Agamaga
    05 марта в 21:46
    Все кто разбирается в футболе понимают кто всё-таки лучший.
    abramjan
    abramjan
    05 марта в 21:42, ред.
    Сколько холанду? Правильно ...кумиры школоты)
    Жека10
    Жека10
    05 марта в 21:32, ред.
    Месси и Неймар два неудачника в своих сборных.Чего они вообще там добились,что один что второй?Да и за свои клубы они далеко не всегда являются тащерами.
    Барсучину отжучили недавно в классико,так Меська вообще там никакущий был.С какого лешего он там лучший?

    Да и Меся всю свою карьеру играл только за Барсучину.А Роналдо и за Спортинг и за МЮ и за сборную,везде был лидером.Действительно как вообще можно сравнивать Месю и Роналдо?Ну а Неймар без коментариев
    barcamilan
    barcamilan
    05 марта в 21:29
    единственный, кто назвал обоих идеальными...молодчага
    Tostao
    Tostao
    05 марта в 21:17
    Они лучшие футболисты всех времен
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    А сколько лет Холонду? 100? Всех видел, всё знает и всё помнит?
    Прохорович
    Прохорович
    05 марта в 21:03
    как так можно говорить - а где Пеле Марадона Кройф, Рональдиньо, Роналдо и др. Это просто смешно.
    ermak6848
    ermak6848
    05 марта в 20:54
    это частное мнение - которое не совпадает с мнением других Болельщиков..
    galem72
    galem72
    05 марта в 20:46
    В турине один мадейровый дельфин напрягся. ))
    neomessi
    neomessi
    05 марта в 19:55
    У Нея нереальный талант но он выбрал свой путь в футболе. Сложно его называть лучшим.
    Barcelona_MSN
    Barcelona_MSN ответил ALBA BARCELONA 21
    05 марта в 18:49
    Роналду,если не боялся бы тюрьмы убил бы его или заказал бы его.Роналду это уровень Нгу.
    Ахахах. Лайк))
    Maximiliano_777
    Maximiliano_777 ответил Зидан 1972
    05 марта в 18:44, ред.
    На самом деле он показал Месси его место(рядом с Пет.....ом)
    Ахахах. Лайк))
    Caniggia
    Caniggia
    05 марта в 18:39
    Если Месси и Роналду можно поставить в один ряд с величайшими всех времён, то Неймара уже все забудут через год, как он завершит карьеру.
    Neymar 10
    Neymar 10
    05 марта в 18:08
    мал юнец , да мудр не по годам !
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил ALBA BARCELONA 21
    05 марта в 18:02
    Роналду,если не боялся бы тюрьмы убил бы его или заказал бы его.Роналду это уровень Нгу.
    На самом деле он показал Месси его место(рядом с Пет.....ом)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    05 марта в 17:54
    Роналду,если не боялся бы тюрьмы убил бы его или заказал бы его.Роналду это уровень Нгу.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 марта в 17:49
    Пеналду списывают со счетов...
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