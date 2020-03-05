Холанд: «Месси и Неймар — лучшие футболисты всех времён, идеальные игроки»

Нападающий дортмундской «Боруссии» поделился мнением об игре , Неймара и .

Сложно сравнивать Месси и Неймара с Роналду, но, глядя на игру Лео и Нея, можно сказать, что они показывают фантастическую игру. Они лучшие футболисты всех времен, идеальные игроки, за ними стоит наблюдать.

Мое празднование голов в стиле Будды? Я люблю медитировать, это приносит мне покой, очень помогает мне.