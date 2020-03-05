Холанд: «Месси и Неймар — лучшие футболисты всех времён, идеальные игроки»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением об игре Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Сложно сравнивать Месси и Неймара с Роналду, но, глядя на игру Лео и Нея, можно сказать, что они показывают фантастическую игру. Они лучшие футболисты всех времен, идеальные игроки, за ними стоит наблюдать.
Мое празднование голов в стиле Будды? Я люблю медитировать, это приносит мне покой, очень помогает мне.
Недавно появилась информация о том, что «Реал» рассматривает возможность приобретения Холанда следующей зимой.
А с какого такого перепугу? Кто дал такое право судить тех, кого видел с теми, кого никогда не видел?
Я что-то не припомню, чтобы историки всерьёз сравнивали талант Чингизхана с Македонским или с Наполеоном, Суворова с Жуковым.
Пора прекращать эту порочную практику.
Предупреждаю в последний раз.)))
А с какого такого перепугу? Кто дал такое право судить тех, кого видел с теми, кого никогда не видел?
Я что-то не припомню, чтобы историки всерьёз сравнивали талант Чингизхана с Македонским или с Наполеоном, Суворова с Жуковым.
Пора прекращать эту порочную практику.
Предупреждаю в последний раз.)))