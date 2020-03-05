Жиго: «Переломить игру с ЦСКА помогли наши фанаты»

Защитник «Спартака» рассказал, что помогло красно-белым одержать победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2).

Что помогло переломить игру в меньшинстве и добиться победы? Наши фанаты. Атмосфера на стадионе вчера была невероятной. С такой поддержкой хотелось только одного — выложиться по максимуму и отдать все силы ради победы. Счастлив, что это удалось. Но расслабляться нельзя — уже в понедельник у нас еще один очень важный матч. Надеюсь, наши фанаты заполнят стадион и на игре с «Краснодаром», а поддержка будет не менее крутой, чем в дерби.