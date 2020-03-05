Жиго: «Переломить игру с ЦСКА помогли наши фанаты»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что помогло красно-белым одержать победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2).
Что помогло переломить игру в меньшинстве и добиться победы? Наши фанаты. Атмосфера на стадионе вчера была невероятной. С такой поддержкой хотелось только одного — выложиться по максимуму и отдать все силы ради победы. Счастлив, что это удалось. Но расслабляться нельзя — уже в понедельник у нас еще один очень важный матч. Надеюсь, наши фанаты заполнят стадион и на игре с «Краснодаром», а поддержка будет не менее крутой, чем в дерби.
Раздражало ли поведение игроков ЦСКА? Да нет. Это дерби, где всегда есть какие-то противостояния между игроками соперничающих команд. Мне нравятся такие матчи, ничего страшного в небольших стычках не вижу.
атмосферы от подержки и игры.
Не понимаю , что это дает псевдо болельщикам которые портят
зрелище и игру своей команды.
Мало того что клуб платит огромные штрафы, так и команда
может пострадать, ведь забей цска в "тумане" от фаеров и дальше
они проходят .
атмосферы от подержки и игры.
Не понимаю , что это дает псевдо болельщикам которые портят
зрелище и игру своей команды.
Мало того что клуб платит огромные штрафы, так и команда
может пострадать, ведь забей цска в "тумане" от фаеров и дальше
они проходят .
Заслуженная Победа моих земляков фк " СПАРТАК "
Заслуженная Победа моих земляков фк " СПАРТАК "