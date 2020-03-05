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Жиго: «Переломить игру с ЦСКА помогли наши фанаты»

05 марта 2020, 19:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что помогло красно-белым одержать победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2).

Что помогло переломить игру в меньшинстве и добиться победы? Наши фанаты. Атмосфера на стадионе вчера была невероятной. С такой поддержкой хотелось только одного — выложиться по максимуму и отдать все силы ради победы. Счастлив, что это удалось. Но расслабляться нельзя — уже в понедельник у нас еще один очень важный матч. Надеюсь, наши фанаты заполнят стадион и на игре с «Краснодаром», а поддержка будет не менее крутой, чем в дерби.

Раздражало ли поведение игроков ЦСКА? Да нет. Это дерби, где всегда есть какие-то противостояния между игроками соперничающих команд. Мне нравятся такие матчи, ничего страшного в небольших стычках не вижу.

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stavr74
stavr74
вчера в 10:09
Если бы быдло не жгли фаеры, то от матча было бы 100% великолепной
атмосферы от подержки и игры.
Не понимаю , что это дает псевдо болельщикам которые портят
зрелище и игру своей команды.
Мало того что клуб платит огромные штрафы, так и команда
может пострадать, ведь забей цска в "тумане" от фаеров и дальше
они проходят .
ermak6848
ermak6848
05 марта в 22:17
Здесь не прибавить - не убавить...
Заслуженная Победа моих земляков фк " СПАРТАК "
Брулин
Брулин
05 марта в 20:06
Жиго респект... С первого матча рвет за Спартак!
ДСА
ДСА
05 марта в 19:52
И даже судья не помог.
112910415
112910415
05 марта в 19:23
полноценный, живой контакт с болельщиками должен быть восстановлен : огромная сила !
Павел Амурский
Павел Амурский
05 марта в 19:17
Кому фанаты помогали, а кому судья Иванов.
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