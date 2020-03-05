«Лион» и ПСЖ проверили друг друга

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сегодня, 11:20

ПСЖ на внутренней арене и ПСЖ «на экспорт» кажутся разными командами. «Соккер.ру» — о встрече двух представителей Франции в Лиге чемпионов.

Парадоксальным образом порой складываются судьбы команд. ПСЖ и «Лион» — два оставшихся в еврокубках представителя Франции – обе команды пробились в плей-офф Лиги чемпионов. И если ПСЖ воспринимался как фаворит едва ли не всего турнира, то «Лиону» вряд ли обещали даже выход в четвертьфинал. Однако совершенно по-разному команды провели первые матчи 1/8 финала. ПСЖ проиграл дортмундской «Боруссии» на выезде со счетом 1:2.

А «Лион» обыграл «Ювентус» дома со счетом 1:0. Понятно, что в ответных встречах все может перевернуться. Но сама промежуточная картина довольно показательная. «Лион», который в своей паре выступил, по сути, в роли «Боруссии», сумел провести собранно матч, добавив главным образом именно в концентрации и внимательности в игре с противником, который считается фаворитом. Так же против ПСЖ сыграла «Боруссия», находясь в подобном статусе.

Поэтому крайне любопытно было взглянуть на то, как ПСЖ и «Лион» разберутся друг с другом в очном противостоянии, которое подарила сетка Кубка Франции, столкнувшая этих соперников в полуфинале. И впечатления оказались двоякими. Если посмотреть чисто на статистику и счет, то может показаться, будто все тут однозначно, и ПСЖ вновь прокатился катком по очередному своему внутреннему сопернику – их парижане практически не замечают, штампуя победы и титулы, которые наскучили, наверное, уже и владельцам ПСЖ давно. Ведь помимо счета 5:1 в пользу парижан, и другие показали на их стороне.

Например, они пробили по воротам противника 16 раз против 10, а в створ попали 9 против 3. Да и мячом владели 58 процентов времени. Вот только игра эта получилась разделенной фактически на две части. И на протяжении более крупного куска никакого преимущества у ПСЖ не было. Более того, «Лион» забил первым – уже на 11-й минуте отличился Мартен Терье. Правда, парижане довольно быстро восстановили равновесие. Баланс держался долго – час игры. Пока несдержанный лионский защитник Марсал не сыграл рукой в своей штрафной, за что был удален уже в третий раз в сезоне. По поводу этого эпизода, кстати, после игры вратарь «Лиона» Антони Лопеш едва сдерживал раздражение:

Мне нечего сказать. Это очень тяжело для команды. Мы не заслужили этого. Постараемся не говорить об этом и сосредоточимся на игре. Остальное мы не контролируем. Конечно, это упущенная возможность. Мы вылетели в полуфинале, играя дома. Учитывая наш первый тайм и начало второго, мы не заслуживали такого исхода.

Пенальти, кстати, реализовал Неймар, которого стадион «Лиона» искупал в гневном свисте и оскорблениях. Даже летели посторонние предметы, с которыми бразилец, достигнувший дзена, поигрался в шутку и словно не реагировал на все эти выпады. Всегда бы так – без лишней драматизации. Неймар еще и с выбежавшим на поле болельщиком селфи сделал – но это уже когда все было решено. Пока партнеры бразильца пугались, что за человек к нему бежит, Неймар спокойно его принял. Любопытно, что в конце игры Лиги чемпионов с «Ювентусом» здесь же, на поле «Лиона», болельщик помчался к Криштиану Роналду, но стюарды не позволили ему добежать. Возможно, тоже селфи хотел сделать.

Разумеется, после удаления и пенальти не шло речи об успешном исходе для «Лиона», и он пропустил еще несколько мячей. Хет-трик, кстати, оформил Килиан Мбаппе, для которого «Лион» оказывается одним из любимейших клиентов. С самого начала своей карьеры Мбаппе забил в ворота лионцев девять мячей в восьми матчах. И у Мбаппе будет хороший шанс пополнить этот счет, потому что ПСЖ и «Лион» уже скоро снова встретятся в кубковом противостоянии – в финале Кубка лиги 4 апреля. Хотя тренер «Лиона» Руди Гарсия настроен решительно:

Мы должны запомнить хороший отрезок матча. Мы вели игру, у нас были шансы забить второй гол. Можем сожалеть об этом, а также о том, что ПСЖ быстро сравнял. В течение часа мы подавляли ПСЖ . Мы были готовы выйти в финал Кубка Франции. И этот опыт будет полезен перед нашей встречей в финале Кубка лиги. Удаление Марсала? Я ничего не думаю на этот счет. Предпочитаю ничего не говорить. Но когда ты оказываешься вдесятером против такой команды, игры уже нет. Я благодарен игрокам, которые сохраняли самообладание, несмотря на огромное разочарование.

Томас Тухель же после матча предпочитал говорить о своих подопечных, а не о самом противостоянии, сделав вид, что сам по себе результат не представляет из себя чего-то выдающегося – рядовой разгром:

Мбаппе очень сильно играет в последние недели. У него был сложный матч в Дортмунде, поскольку играл в другой позиции. Мне было ясно, что ему будет немного тяжело. Но вместе с Неймаром они очень сильны. После игры с «Боруссией» Мбаппе показал потрясающее отношение к работе на каждой тренировке и в матчах. Он очень силен, использует свою скорость и ум. Сейчас он в потрясающей форме.

Любопытно получается, что матч, завершившийся разгромом, дает повод для оптимизма сразу обеим командам. Такое редко увидишь. Но в этом есть смысл. С одной стороны, в Париже довольны, что Мбаппе разыгрался, а Неймар обрел спокойствие и показывает класс. С другой стороны, в Лионе увидели, что могут переносить концентрацию игры с «Ювентусом» и на другие матчи – вопрос в собранности. Так что промежуточный тест получился полезным перед продолжением сражений в Лиге чемпионов.