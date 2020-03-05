Бывший полузащитник сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом

Экс-полузащитник сборной Дании и «Брондбю» Томас Каленберг заразился коронавирусом.
Томас подхватил болезнь во время недавней поездки в Амстердам. А первого марта Каленберг присутствовал на матче «Брондбю» с «Люнгбю» в рамках чемпионата Дании и контактировал с игроками своей бывшей команды. В результате 13 сотрудников «Брондбю» были помещены в карантин.
Также известно, что «Брондбю» просит связаться с ними людей, которые в этот день контактировали с Каленбергом на стадионе.
Тем временем в Италии «Интер» пожертвовал 100 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.