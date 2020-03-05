Бывший полузащитник сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом

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05 марта 2020, 19:22

Экс-полузащитник сборной Дании и «Брондбю» заразился коронавирусом.

Томас подхватил болезнь во время недавней поездки в Амстердам. А первого марта Каленберг присутствовал на матче «Брондбю» с «Люнгбю» в рамках чемпионата Дании и контактировал с игроками своей бывшей команды. В результате 13 сотрудников «Брондбю» были помещены в карантин.

Также известно, что «Брондбю» просит связаться с ними людей, которые в этот день контактировали с Каленбергом на стадионе.

Тем временем в Италии «Интер» пожертвовал 100 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол