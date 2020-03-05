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Бывший полузащитник сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом

05 марта 2020, 19:22

Экс-полузащитник сборной Дании и «Брондбю» Томас Каленберг заразился коронавирусом.

Томас подхватил болезнь во время недавней поездки в Амстердам. А первого марта Каленберг присутствовал на матче «Брондбю» с «Люнгбю» в рамках чемпионата Дании и контактировал с игроками своей бывшей команды. В результате 13 сотрудников «Брондбю» были помещены в карантин.

Также известно, что «Брондбю» просит связаться с ними людей, которые в этот день контактировали с Каленбергом на стадионе.

Тем временем в Италии «Интер» пожертвовал 100 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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beefs
beefs
вчера в 08:42
это неизбежно...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 04:59
Бывает...
alex spartakovih
alex spartakovih ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 23:15
Переболеет ни чего страшного
дай господи всем вылечиться!
minai
minai
05 марта в 22:59
А нашим летом с ними играть. В презервативах, .. мож прокатит ?
STVA 1
STVA 1
05 марта в 22:03
Здоровья и скорейшего выздоровления!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 марта в 20:43
Переболеет ни чего страшного
shlomo
shlomo
05 марта в 20:15
Здоровья!
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 19:55
Кошмар.
Caniggia
Caniggia
05 марта в 19:43
Обязательно поправится. Здоровья всем!
Stiv28
Stiv28
05 марта в 19:23
Не повезло.
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