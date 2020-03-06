«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции

«Сент-Этьен» вырвал победу у «Ренна» в 1/2 финала Кубка Франции.
«Сент-Этьен» — «Ренн» 2:1 (1:1)
Голы: Колоджейчак 43, Будебуз 90+4 — Ньянг 33 (пенальти)
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Фофана, Салиба, Колоджейчак, Камара, М'Вила (Будебуз 83), Кабай (Диуссе 39), Онора, Диони (Аби 74), Буанга
Главный тренер: Пюэль Клод.
«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Мауасса, Рафаэл, Н'Зонзи, Насименто Коста (Леа Силики 68), Буриго, Дель Кастильо (Гбохо 76), Ньянг (Хуну 83)
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Камавинга 19, Траоре 28, Дель Кастильо 56, Камара 68
Судья: Готье Энтони.
В финальном поединке «Сент-Этьен» встретится с ПСЖ.