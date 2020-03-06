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«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции

вчера, 00:56
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен2 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Сент-Этьен» вырвал победу у «Ренна» в 1/2 финала Кубка Франции.

«Сент-Этьен» — «Ренн» 2:1 (1:1)
Голы: Колоджейчак 43, Будебуз 90+4Ньянг 33 (пенальти)

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Фофана, Салиба, Колоджейчак, Камара, М'Вила (Будебуз 83), Кабай (Диуссе 39), Онора, Диони (Аби 74), Буанга
Главный тренер: Пюэль Клод.

«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Мауасса, Рафаэл, Н'Зонзи, Насименто Коста (Леа Силики 68), Буриго, Дель Кастильо (Гбохо 76), Ньянг (Хуну 83)
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Камавинга 19, Траоре 28, Дель Кастильо 56, Камара 68

Судья: Готье Энтони.

В финальном поединке «Сент-Этьен» встретится с ПСЖ.

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05 марта Комментарии55
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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
вчера в 14:06
ПСЖ фаворит,один трофей почти в Париже
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:37
Шансы взять кубок не велики.
Mangur
Mangur
вчера в 03:18
Без комментариев
Donner
Donner
вчера в 01:29
СЭ с победой!
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