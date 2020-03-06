«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реалом Сосьедад»

Во втором полуфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» уступил «Гранаде», но благодаря забитому голу в гостях прошёл в финал турнира.
В финале Кубка «Атлетик» встретится с «Реалом Сосьедад».
Гранада, стадион Лос Карменес
«Гранада» — «Атлетик» 2:1 (0:0)
Голы: Фернандес Луна 48, Санчес Барахона 76 — Берчиче 81
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Санчес Барахона, Домингуш Дуарте, Фулкье (Вико 85), Эррера (Этеки 61), Гоналон, Нева (Кортес Эредиа 85), Родригес Диас, Мачис, Фернандес Луна
Главный тренер: Мартинес Диего.
«Атлетик»: Симон, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Капа (Кордоба 60), Сан Хосе (Адурис 79), Весга, Берчиче, Гарсия, Муньяин, Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Альварес 40, Санчес Барахона 50, Весга 73
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Финал будет огненный, два баских клуба будут биться не на жизнь а на смерть!
Удачи Атлетик Бильбао!
Финал будет огненный, два баских клуба будут биться не на жизнь а на смерть!
Удачи Атлетик Бильбао!