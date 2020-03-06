ГлавнаяНовости

«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реалом Сосьедад»

вчера, 00:53
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Во втором полуфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» уступил «Гранаде», но благодаря забитому голу в гостях прошёл в финал турнира.

В финале Кубка «Атлетик» встретится с «Реалом Сосьедад».

Гранада, стадион Лос Карменес

«Гранада» — «Атлетик» 2:1 (0:0) 
Голы: Фернандес Луна 48, Санчес Барахона 76Берчиче 81

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Санчес Барахона, Домингуш Дуарте, Фулкье (Вико 85), Эррера (Этеки 61), Гоналон, Нева (Кортес Эредиа 85), Родригес Диас, Мачис, Фернандес Луна
Главный тренер: Мартинес Диего.

«Атлетик»: Симон, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Капа (Кордоба 60), Сан Хосе (Адурис 79), Весга, Берчиче, Гарсия, Муньяин, Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Альварес 40, Санчес Барахона 50, Весга 73

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» упустил победу над «Амьеном»
Сегодня, 00:59 ВидеоКомментарии2
«Валенсия» не смогла обыграть «Алавес», Черышев был заменён на 82-й минуте
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии0
«Кельн» обыграл «Падерборн»
Сегодня, 00:14 ВидеоКомментарии4
«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии4
Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии
Вчера, 00:37 ВидеоКомментарии17
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
05 марта Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bankirr
bankirr
вчера в 13:07
Хороший финал.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:38
Не самый звездный финал.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
вчера в 06:23
Вот это огненное дерби получится! Не часто такие шансы выпадают середнякам в Испании
NOVA
NOVA
вчера в 05:45
дааа!! Реал - атлетик должен был быть финал!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 02:53
Баскский финал это покруче будет чем Реал - Барселона
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
вчера в 01:30
Необычный финал.
Заратустра
Заратустра
вчера в 01:01
Хорошо, что реалобарселон в финале не будет.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 00:57
Ура ура ура!!!
Финал будет огненный, два баских клуба будут биться не на жизнь а на смерть!
Удачи Атлетик Бильбао!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100