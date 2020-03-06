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Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии

вчера, 00:37
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби Каунти» благодаря голу защитника Люка Шоу и дублю форварда Одиона Игало.

Также стоит отметить, что в составе «Дерби» в матче против своей бывшей команды принял участие нападающий Уэйн Руни.

Дерби, стадион Прайд Парк

«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» 0:3 (0:2)
Голы: Шоу 33, Игало 41, Игало 70

«Дерби Каунти»: Роос, Богл, Эванс, Форсит, Лоу, Бирд, Руни, Найт, Сибли (Шинни 80), Лоуренс (Уиттакер 44), Уогхорн (Марриотт 67)
Главный тренер: Коку Филлип.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу (Уилльямс 80), МакТоминэй, Фред (Марсьяль 73), Мата, Бруну Фернандеш (Перейра 67), Лингард, Игало
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Шоу 17, Руни 45+2, Байи 64, Уилльямс 90+3

Судья: Поусон Крейг.

Капитан МЮ Харри Магуайр пропускал матч из-за травмы.

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05 марта Комментарии55
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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:22, ред.
Три случайных гола!
Gruznoff
Gruznoff
вчера в 13:16
МЮ с победой!
galem72
galem72
вчера в 09:25, ред.
Ну чё, бородатый отпраздновал свой гол? ))

P.S. Шоу неплохой рандомчик закинул.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:19
Ну вообщем, так и должно было быть, на классе, без нервов. Хотя Моур бы и здесь опозорился.
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:58
Спокойно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:55
Сурово...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 06:52
А моур бы проиграл))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 06:09
Хорошая игра и победа на классе, Руни почет и уважение, стандарты конечно здорово исполняет и сейчас
Sergey Z
Sergey Z
вчера в 05:35
МЮ с победой!
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 05:05
Так то лучше! вот Норвич и узнал своего соперника
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 04:54
Уверенная победа на классе, Игало молодцом. Надеюсь на восстановление Магуаера и победы над МС
Нaстасья
Нaстасья
вчера в 03:14
И только моя Барселона с моим Месси постоянно громит манчестеры по 5:0
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:37
Ну тут то МЮ обязан был выигрывать!
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 01:32
Манчестер с победой!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 01:17
Неплохо.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 00:50
Игало - КРАСАПЕТА!!!
Заратустра
Заратустра
вчера в 00:48
Нормально. Руни привет передали. Он хорошо отыграл, мог забить пару раз. Наша Легенда навсегда.
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