Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии

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вчера, 00:37

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби Каунти» благодаря голу защитника Люка Шоу и дублю форварда Одиона Игало.

Также стоит отметить, что в составе «Дерби» в матче против своей бывшей команды принял участие нападающий Уэйн Руни.

Дерби, стадион Прайд Парк

«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» 0:3 (0:2)

Голы: Шоу 33, Игало 41, Игало 70

«Дерби Каунти»: Роос, Богл, Эванс, Форсит, Лоу, Бирд, Руни, Найт, Сибли (Шинни 80), Лоуренс (Уиттакер 44), Уогхорн (Марриотт 67)

Главный тренер: Коку Филлип.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу (Уилльямс 80), МакТоминэй, Фред (Марсьяль 73), Мата, Бруну Фернандеш (Перейра 67), Лингард, Игало

Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Шоу 17, Руни 45+2, Байи 64, Уилльямс 90+3

Судья: Поусон Крейг.