Арбитр Федотов: «Почему в одном туре РПЛ матчи обслуживают отец и сын?»

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом».

На 43-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR . Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал. А сейчас он ещё и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR , назначен на матч «Зенита».