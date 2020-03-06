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Арбитр Федотов: «Почему в одном туре РПЛ матчи обслуживают отец и сын?»

вчера, 23:28

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом».

На 43-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал. А сейчас он ещё и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита».

Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов? Почему в одном туре матчи обслуживают отец и сын? Старший Лапочкин работал на игре «Тамбова» в качестве инспектора. А сам Лапочкин на игре «Ахмата». Нельзя, чтобы в одном туре так было. В принципе, я считаю, что такого быть не должно. Если сын работает в РПЛ, то отец должен работать в ФНЛ. И наоборот. В одном туре это вообще нонсенс.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:34
Потому что так решил святой дух!
wingback
wingback
сегодня в 01:45
Отец, сын и свиной дух...
Faustello
Faustello
сегодня в 00:52
Отец Сын и святой Вилков....
мангo
мангo
сегодня в 00:44
вухаха среди арбитров пошла возня .. Федотов сам был их этой кагорты помним как он косячил на матче ЦСКА с Динамо .. после того как не показали его оценку ВАР на матче Зенита с Вилковым он обиделся.. ЕГгоров ушел теперь пошла возня ..интересно чукчи пляшут..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:31
Потому что сын за отца не отвечает,а отец не отвечает за сына...Тьфу,что-то наговорил лишнего...Ай,да у нас вообще никто ни за что(и ни за кого) не отвечает!!!
RIR68
RIR68
сегодня в 00:18
простите меня, люди добрые, как понять: Футбольный судья раскритиковал работу арбитра?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:14
Лампочкининаш, к сожалению
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:08, ред.
Судья не хотел извинятся после матча, вот и вёл себя на поле как скот, зато то в эфире не было про продажность выкриков, ибо зачем, если это и так всем это понятно!
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
сегодня в 00:03
Мафия.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 23:53
Появляется Хусаинов номер 2?)
Jantu
Jantu
вчера в 23:48
И отец и сын с детства за спартак, что хотят, то воротят, гнать таких надо.
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:40
Судейский беспредел!
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:31, ред.
Элементарно...потому, что сын за отца не отвечает...

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