Арбитр Федотов: «Почему в одном туре РПЛ матчи обслуживают отец и сын?»

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом».
На 43-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал. А сейчас он ещё и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита».
Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов? Почему в одном туре матчи обслуживают отец и сын? Старший Лапочкин работал на игре «Тамбова» в качестве инспектора. А сам Лапочкин на игре «Ахмата». Нельзя, чтобы в одном туре так было. В принципе, я считаю, что такого быть не должно. Если сын работает в РПЛ, то отец должен работать в ФНЛ. И наоборот. В одном туре это вообще нонсенс.
https://youtu.be/-VKXiqVxjos