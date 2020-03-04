ГлавнаяНовости

Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в 21-м туре РПЛ

04 марта 2020, 12:20

РПЛ назначила арбитров на матчи предстоящего 21-го тура чемпионата России.

7 марта (суббота)

«Оренбург» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян (Сочи);

«Динамо» — «Тамбов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

8 марта (воскресенье)

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев (Воронеж);

«Сочи» — «Урал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород);

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);

9 марта (понедельник)

«Ростов» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой (Люберцы).

Напомним, что «Краснодар» во встрече 20-го тура РПЛ переиграл «Уфу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Арбитр Федотов: «Почему в одном туре РПЛ матчи обслуживают отец и сын?»
Вчера, 23:28 Комментарии13
СлухиИтальянские судьи отстранены от работы на матчах ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Вчера, 20:58 Комментарии6
«Спартак» направил в РФС жалобу на судейство в матче с ЦСКА
Вчера, 14:12 Комментарии139
Пустовойтова: «Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие»
05 марта Комментарии10
Иванов назначен на «Спартак» – ЦСКА в Кубке, Волошин – на «Ахмат» – «Зенит»
02 марта Комментарии24
Бывший арбитр Оливер: «Альба справедливо не получил вторую желтую»
02 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
05 марта в 00:41
Пусть руководство Краснодара опубликует статистику этого "судьи". Особенно в привязке к "Спартаку". Я позабочусь, чтобы эта статистика попала в околофутбольные СМИ Германии. С ярким заголовком. Никакой отсебятины, только статистика.
Великий 43-й
Великий 43-й
04 марта в 19:27
Газпромовец Вилков, сотрёт Урал в порошок.
pomor 445
pomor 445
04 марта в 19:21
Всех помирит коронавирус.
-Хостинский-
-Хостинский-
04 марта в 18:55
Ну опять удалит Ари . Не назначит пенальти в ворота Спартака . Отменит честно забитый гол Краснодара.
Как уже задолбали ставить этого 50а судить нас
radist_21
radist_21
04 марта в 18:10
У меня даже иллюзий не было,кто будет судить этот матч,карманный федуновский судейка,который постоянно судит спартак-краснодар!
Sysanin101
Sysanin101
04 марта в 18:00
Москалёв и Левников младший, по блату старшего, снова будут работать на матчах РПЛ???
А я что говорил.
Их ОТМАЖУТ и пошлют по новой скандалить.
Ждите новых судейских скандалов.
Чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Сразу 4 громких судейских скандалов в стартовых матчах 20-го тура.
Оскандалились Мешков, Турбин, Вилков, Лапочкин, Еськов и судьи, что сидели на ВАР(е)!
И это только начало.
Ничего не изменилось с приходом нового судейского начальничка.
Сменили судейского начальника, а судейские скандалы продолжаются!
Скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Москалёва и Левникова надо было пожизненно отстранять, как и Мешкова, Вилкова, Безбородова, Турбина, Еськова и многих других.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина. Еськова за их скандальное судейство в 20-м туре нашего чемпионата.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 марта в 17:41
Лапочкин судит Спартак? Ну так больше же некому!
Faustello
Faustello ответил мангo
04 марта в 17:27, ред.
Нам очки нужнее подумал Федун и заказал Лапочкина.
Не заказал, а поманил пальцем своего придворного:
- ну ка иди ка сюда Серёженька
Федун загадочно-улыбаясь немного посмотрел в пространство и притянув за ухо Лампочкина тихо и жестко начал втолковывать.
Тот почтительно и рьяно кивал головой:
- понял, понял, все сделаю, оформимс Леонид Арнольдович, конечно конечно, ну что вы когда же я подводил...
Serg3.12
Serg3.12
04 марта в 17:16
Ладно, ростовчане плачут, питерские по жизни нытики, а остальные-то чего слёзки льют?
Краснодарских вообще не понять...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
04 марта в 16:58
В этой игре хана Краснодару, как ближайшему преследователю Зенита. Лапочкин в предыдущем туре уже показал, как будет судить
Alean
Alean
04 марта в 16:41
Интересно Вилкова уже зарядили в пользу Сочи?
мангo
мангo
04 марта в 16:24
Нам очки нужнее подумал Федун и заказал Лапочкина.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 16:15
Не повезло Уралу и Краснодару.
Faustello
Faustello
04 марта в 16:12
Лампочкин за работой:
Ruslik1982
Ruslik1982
04 марта в 15:38
опять зенит даст на лапу, чтобы судил против Спартака
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
04 марта в 15:30
Нынче говорят:-чтоб вас Лапочкин судил.Краснодару будет очень не легко.На судью продана официальная жалоба и его назначают на один из важнейших матчей тура.РФС в своем репертуаре.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
04 марта в 15:29
Опять Лапочкин???(((
beefs
beefs
04 марта в 14:50
А говорят что появились новые судьи и возглавляет их иностранец...
Аксинья
Аксинья
04 марта в 14:46
Диектор цирка сменился, но клоуны остались прежние...Ждём продолжения шапито-шоу и в этом туре...
311
311
04 марта в 14:36
Федун подсыпал желудей Лапочкину!)
Nikola45
Nikola45
04 марта в 14:34
Да уж! Краснодар можно поздравить с ручным судьей Тарасовки?! )) Мои Вам поздравления дорогие Краснодарцы! Трудный будет для Вас игра! С Лапочкиным Спартак почти не проигрывает! ))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 марта в 14:25
Краснодар победит
mihaluch
mihaluch
04 марта в 14:17
Про какую судейскую реформу можно говорить?
Аксинья
Аксинья
04 марта в 14:15
Не знаю у кого харчуется Лапочкин, но что его любимое блюдо свежая капуста это точно...
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
04 марта в 14:13
О сухой!
Точно сухого счета не будет!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 14:10
Уже ясно, что Кашшаи поставлен только для галочки. Лапочкин снова судит "Спартак" с его позорной статистикой.

Может, лучше сразу Федуна судить "Спартак" поставить, че?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 14:04
Ух ты! Моськалёв вышел из оппалы ;)
Пока на матчах аутсайдеров потренируется, конкурентов народной попридержит.
А уж в самом конце сезона на главные матчи угодит...
Армейская душа
Армейская душа
04 марта в 14:01
Безбородовцы за своих грудью встали
bankirr
bankirr
04 марта в 14:01
Свиней тянут как могут.
коrn3512
коrn3512
04 марта в 13:32, ред.
Вилковцы с карасёвцами о судейских пристрастиях тут чего то булькают, забавно)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100