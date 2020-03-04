Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в 21-м туре РПЛ

РПЛ назначила арбитров на матчи предстоящего 21-го тура чемпионата России.
7 марта (суббота)
«Оренбург» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян (Сочи);
«Динамо» — «Тамбов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
8 марта (воскресенье)
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев (Воронеж);
«Сочи» — «Урал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород);
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
9 марта (понедельник)
«Ростов» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой (Люберцы).
Напомним, что «Краснодар» во встрече 20-го тура РПЛ переиграл «Уфу».
Как уже задолбали ставить этого 50а судить нас
Как уже задолбали ставить этого 50а судить нас
А я что говорил.
Их ОТМАЖУТ и пошлют по новой скандалить.
Ждите новых судейских скандалов.
Чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Сразу 4 громких судейских скандалов в стартовых матчах 20-го тура.
Оскандалились Мешков, Турбин, Вилков, Лапочкин, Еськов и судьи, что сидели на ВАР(е)!
И это только начало.
Ничего не изменилось с приходом нового судейского начальничка.
Сменили судейского начальника, а судейские скандалы продолжаются!
Скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Москалёва и Левникова надо было пожизненно отстранять, как и Мешкова, Вилкова, Безбородова, Турбина, Еськова и многих других.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина. Еськова за их скандальное судейство в 20-м туре нашего чемпионата.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
А я что говорил.
Их ОТМАЖУТ и пошлют по новой скандалить.
Ждите новых судейских скандалов.
Чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Сразу 4 громких судейских скандалов в стартовых матчах 20-го тура.
Оскандалились Мешков, Турбин, Вилков, Лапочкин, Еськов и судьи, что сидели на ВАР(е)!
И это только начало.
Ничего не изменилось с приходом нового судейского начальничка.
Сменили судейского начальника, а судейские скандалы продолжаются!
Скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Москалёва и Левникова надо было пожизненно отстранять, как и Мешкова, Вилкова, Безбородова, Турбина, Еськова и многих других.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина. Еськова за их скандальное судейство в 20-м туре нашего чемпионата.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
- ну ка иди ка сюда Серёженька
Федун загадочно-улыбаясь немного посмотрел в пространство и притянув за ухо Лампочкина тихо и жестко начал втолковывать.
Тот почтительно и рьяно кивал головой:
- понял, понял, все сделаю, оформимс Леонид Арнольдович, конечно конечно, ну что вы когда же я подводил...
- ну ка иди ка сюда Серёженька
Федун загадочно-улыбаясь немного посмотрел в пространство и притянув за ухо Лампочкина тихо и жестко начал втолковывать.
Тот почтительно и рьяно кивал головой:
- понял, понял, все сделаю, оформимс Леонид Арнольдович, конечно конечно, ну что вы когда же я подводил...
Краснодарских вообще не понять...
Краснодарских вообще не понять...
https://www.youtube.com/watch?v=id8Fkh_Zj2I
Точно сухого счета не будет!!!
Точно сухого счета не будет!!!
Может, лучше сразу Федуна судить "Спартак" поставить, че?
Может, лучше сразу Федуна судить "Спартак" поставить, че?
Пока на матчах аутсайдеров потренируется, конкурентов народной попридержит.
А уж в самом конце сезона на главные матчи угодит...
Пока на матчах аутсайдеров потренируется, конкурентов народной попридержит.
А уж в самом конце сезона на главные матчи угодит...