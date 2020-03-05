Российский арбитр Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое назначение на матч РПЛ .

Напомним, Анастасия будет работать в качестве резервного арбитра на игре 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие как для меня лично, так и для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта — в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо. Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол, и не устану об этом повторять!

Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как арбитрам, находящимся на поле, так к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся.