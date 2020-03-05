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Пустовойтова: «Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие»

05 марта 2020, 09:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 19:00 Не начался

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое назначение на матч РПЛ.

Напомним, Анастасия будет работать в качестве резервного арбитра на игре 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие как для меня лично, так и для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта — в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо. Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол, и не устану об этом повторять!

Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как арбитрам, находящимся на поле, так к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
вчера в 17:34
Поздравляем российского арбитра Анастасию Пустовойтову с назначением.
Лёд тронулся, господа "присяжные" заседатели РФС.
Командовать судейским парадом будет Александра. Ей и флаг в руки.
Желаем Александре больших судейских достижений!
Шишанутый
Шишанутый
05 марта в 14:33
Будет такой же провал как и на кубке легенд. Нельзя женщин допускать до футбола!
bankirr
bankirr
05 марта в 12:44
Зачем наступать на те же грабли?
КЭТиК
КЭТиК
05 марта в 11:46
Судья - п...с теперь кричать не получится.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 марта в 11:31
Хоть так
beefs
beefs
05 марта в 11:02
новое веяние, одна уже отличилась...
mihaluch
mihaluch
05 марта в 10:42
Резервный судья что запасной игрок сидящий вечно в запасе.
itujan
itujan
05 марта в 10:36
А Иванова в помощники не назначат?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 10:22
Попытка исправиться за "подставу" на 23-е февраля.....))
cska minus
cska minus
05 марта в 10:04
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