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Иванов назначен на «Спартак» – ЦСКА в Кубке, Волошин – на «Ахмат» – «Зенит»

02 марта 2020, 14:41

РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Олимп Кубка России.

4 марта (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

5 марта (четверг)

«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Оба матча на стадионах команд ФНЛ пройдут без VAR.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
03 марта в 15:41
Федун, Федун. И сюда своего свистка пропихнул
Nikola45
Nikola45
03 марта в 14:47
Иванов? )) ЦСКА ловить нечего )) Считай проиграли )) Сожно смело ставку делать на проигрышь ЦСКА ))
Принц тарасовский
Принц тарасовский ответил Makao
03 марта в 02:45
Лол) Конспирология с чемоданами не надоела? Школьные выдумки. Если бы Федун заново чемоданчики, Спартак занимал бы сейчас другое место в таблице. Все заявления о судьях - либо троллинг (весьма слабый), либо слабые на логику заявления комнатных мальчонок)
Даже чемоданчики федуна не помогают свиням занять место выше.
Makao
Makao
02 марта в 22:36
Лол) Конспирология с чемоданами не надоела? Школьные выдумки. Если бы Федун заново чемоданчики, Спартак занимал бы сейчас другое место в таблице. Все заявления о судьях - либо троллинг (весьма слабый), либо слабые на логику заявления комнатных мальчонок)
Columb
Columb
02 марта в 21:05
Все судьи продажные.
Сп62
Сп62
02 марта в 19:39
Ошибаются все, ошибаются и судьи. Не ошибается у нас только один человек, но он в основном по борьбе.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
02 марта в 19:02
Оба в тарасовке харчуются.
112910415
112910415
02 марта в 18:29
арбитр Волошин попадает под сильное давление ...
Kuvan
Kuvan
02 марта в 17:56
Иванов трусливый и продажный, его могут купить как фердун, так и стельмах. Хотя свиньи предпочтительнее коней по всем статьям.
leopit
leopit
02 марта в 17:53
Все судьи подрабатывают в Спартаке у Федуна!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 17:18
Иванов -питерский прихвостень ! Его замочат и те и другие !
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил LOpp
02 марта в 17:17
Федун занес уже чемоданчик. Урааа
А Иванов его взял и отнес Гинеру аххах
Авербуx
Авербуx
02 марта в 16:38
Нам без разницы.
oFANATo
oFANATo
02 марта в 16:21
Красивой игры

И конечно нашим победы
makkie
makkie ответил Scuderia Ferrаri
02 марта в 16:17
Ну никто ж не написал до тебя среди нас о судействе. Зачем заранее-то?
    Великолепный
    Великолепный
    02 марта в 15:47
    Ждём очередное дерби.
    Самое привлекательное
    В нашем чемпионате.
    Которое началось ещё
    В 1922 году когда команды ещё назывались
    ОЛЛС и МКС.
    Кстати тогда 1июня 1922 года красно-белые
    Получили первое в своей истории противостояния поражение.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил makkie
    02 марта в 15:38, ред.
    Ну никто ж не написал до тебя среди нас о судействе. Зачем заранее-то?
    VIPded
    VIPded
    02 марта в 15:27
    Честного судейства всем парам! И да победят сильнейшие!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 марта в 15:17
    Федун наверняка уже встречался с Иванов.
    stavr74
    stavr74
    02 марта в 15:15
    Главное, что бы было - честный и справедливый результат
    LOpp
    LOpp
    02 марта в 15:08
    Федун занес уже чемоданчик.
    Урааа
    cska minus
    cska minus ответил makkie
    02 марта в 15:06
    Судья не сможет, Игорь поможет Спартаку.
    makkie
    makkie
    02 марта в 14:57
    Щас кони напишут, что Федун уже зарядил Иванова...
    Они бы и про Вилкова так же написали :))))

    А если серьезно - надоели судейские ошибки.
    Главное чтобы судили по правилам, а не по понятиям. Сфолил Жиго - свисти нарушение и/или показывай ЖК. Нарушил Магнуссон - такие же действия.

    Ждём огненного дерби!
    Бубнин
    Бубнин
    02 марта в 14:48
    Ну понятно все. Опять..
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