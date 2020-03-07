ГлавнаяНовости

Побегалов назвал прогнозируемым перенос матча против «Урала» в Химки

вчера, 12:22
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал18.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что решение РФС о проведении перенесенного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» в Химки является прогнозируемым.

Стал неожиданным сам перенос игры, то, что матч не состоялся 4 марта. А все остальное прогнозируемо — есть «маячки», такие, как резервные дни, резервный стадион. Это следствие того, что произошло 4 марта.

Поскольку мы называем себя профессионалами, то должны все силы приложить, чтобы негативные моменты, которые присутствуют в таких случаях [изменениях в графике подготовки к матчам в связи с переносом игр], минимизировать и качественно подготовиться к играм 9, 15 и 18 марта (в первых двух матчах «Шинник» сыграет в ФНЛ с «Енисеем» и «Ротором» — прим.).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Имбула — о «Сочи»: «Сразу решил, что я в игре»
Вчера, 21:55 Комментарии5
Обухов: «База в Тарасовке не такая огромная, но зато здесь есть борщ»
Вчера, 21:22 Комментарии6
Рауш: «Игра полностью была под нашим контролем»
Вчера, 20:59 Комментарии0
Емельянов: «„Оренбург“ заслуженно обыграл „Арсенал“»
Вчера, 20:32 Комментарии3
Шунин: «Про „Спартак“ уже забыли»
Вчера, 20:26 Комментарии1
Нойштедтер: «Такие победы, конечно, воодушевляют»
Вчера, 20:24 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Kuvan
Kuvan
вчера в 13:04
Удачи Уралу!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100