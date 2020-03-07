Побегалов назвал прогнозируемым перенос матча против «Урала» в Химки

Главный тренер «Шинника» заявил, что решение РФС о проведении перенесенного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» в Химки является прогнозируемым.

Стал неожиданным сам перенос игры, то, что матч не состоялся 4 марта. А все остальное прогнозируемо — есть «маячки», такие, как резервные дни, резервный стадион. Это следствие того, что произошло 4 марта.