Побегалов назвал прогнозируемым перенос матча против «Урала» в Химки

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что решение РФС о проведении перенесенного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» в Химки является прогнозируемым.
Стал неожиданным сам перенос игры, то, что матч не состоялся 4 марта. А все остальное прогнозируемо — есть «маячки», такие, как резервные дни, резервный стадион. Это следствие того, что произошло 4 марта.
Поскольку мы называем себя профессионалами, то должны все силы приложить, чтобы негативные моменты, которые присутствуют в таких случаях [изменениях в графике подготовки к матчам в связи с переносом игр], минимизировать и качественно подготовиться к играм 9, 15 и 18 марта (в первых двух матчах «Шинник» сыграет в ФНЛ с «Енисеем» и «Ротором» — прим.).