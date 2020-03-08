Гвардиола: «Жаль, что Рэшфорд не сыграет против нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» заявил, что не рад отсутствию Маркуса Рэшфорда в составе соперника.
Мне не нравится, что Рэшфорд не сможет сыграть, а также не получится сыграть против Кейна. Я хочу противостоять топ-игрокам. Мне нравится, когда лучшие игроки соперника готовы к матчу.
Надеюсь, Рэшфорд восстановится как можно быстрее.
Также известно, что в матче может принять участие хавбек «Сити» Кевин Де Брюйне, недавно получивший повреждение.