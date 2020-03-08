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Гвардиола: «Жаль, что Рэшфорд не сыграет против нас»

сегодня, 13:36
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» заявил, что не рад отсутствию Маркуса Рэшфорда в составе соперника.

Мне не нравится, что Рэшфорд не сможет сыграть, а также не получится сыграть против Кейна. Я хочу противостоять топ-игрокам. Мне нравится, когда лучшие игроки соперника готовы к матчу.

Надеюсь, Рэшфорд восстановится как можно быстрее.

Также известно, что в матче может принять участие хавбек «Сити» Кевин Де Брюйне, недавно получивший повреждение. 

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ilyafrom
ilyafrom ответил cevin cigan
сегодня в 17:32
А сам наверно руки потирает от радости...лысый шарлатан.
Какой смысл ему радоваться, чемпионат проигран. Выиграет Сити или проиграет - какая разница?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:55
А сам наверно руки потирает от радости...лысый шарлатан.
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