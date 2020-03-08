Адриан: «„Атлетико“ будет сложно защищаться на протяжении 95 минут»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду нам предстоит серьезное испытание в лице «Атлетико». Нам надо отыгрываться, но на «Энфилде» будет очень жарко. Болельщики будут поддерживать нас с первых секунд.

Мы знакомы со стилем «Атлетико». Нам надо контролировать мяч, терпеливо играть и быстро передавать мяч, потому что они будут стараться защитить преимущество.

Им будет сложно защищаться на протяжении 95 минут. На «Энфилде» все будет по-другому. Мы собираемся выиграть матч.