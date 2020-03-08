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Адриан: «„Атлетико“ будет сложно защищаться на протяжении 95 минут»

сегодня, 13:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико11.03.2020 в 23:00 Не начался

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду нам предстоит серьезное испытание в лице «Атлетико». Нам надо отыгрываться, но на «Энфилде» будет очень жарко. Болельщики будут поддерживать нас с первых секунд.

Мы знакомы со стилем «Атлетико». Нам надо контролировать мяч, терпеливо играть и быстро передавать мяч, потому что они будут стараться защитить преимущество.

Им будет сложно защищаться на протяжении 95 минут. На «Энфилде» все будет по-другому. Мы собираемся выиграть матч.

Ранее о предстоящем матче порассуждал хавбек «Атлетико» Коке

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Raamtvall
Raamtvall ответил Colchoneros
сегодня в 18:48
Кто тебе сказал что Атлетико будет защищаться?
А они на выезде не умеют больше ни черта. А уж Энфилд это вам не Ла Керамика и даже не Хосе Соррилья какие-нибудь. Тут своих поддержат как надо.
Raamtvall
Raamtvall ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 18:40
Нужно, впрочем, помнить, что у них получалось не раз в ЛЧ и два матча стоять удачно в обороне)
Они щас далеко не те, что даже год назад. Щас об них только что жалкая севилька ноги не вытирает. Прошлый матч: 1) один раз за сезон морально собрались, при том ещё, что плейофф ЛЧ, 2) дикая халява пришла из воздуха уже на 4й минуте, 3) чуть ли не первый раз в сезоне собранно сыграли своим сраным автобусом. И это когда Ливер сдал аккурат после перерыва (что проявилось и позже), ещё 2 матча назад закатывая всех в асфальт. Но повторюсь - Атлетико в целом щас дохлый. В прошлом матче слишком много факторов сложилось за него. Но Клопп тоже не мальчик - настроить умеет, выводы с прошлого раза сделать тоже в состоянии. И не таких после 0-3 укатывали.
marvel777
marvel777
сегодня в 15:35
проблема в том что тебе Адриан и пара случайных может залететь если матрасы хотя бы по воротам будут бить
Hoyar
Hoyar
сегодня в 15:16
Если вы будете играть как в последний месяц, вам ещё двушку закинут.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:02
Кто тебе сказал что Атлетико будет защищаться?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:09
Многие уже так думали...но ошиблись...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Raamtvall
сегодня в 14:00
Да матрас сдуется к получасу. Это они дома только такие смелые автобусом стоять (ещё и когда такая халява с неба сыпется), Энфилд их жизни научит.
Нужно, впрочем, помнить, что у них получалось не раз в ЛЧ и два матча стоять удачно в обороне)
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 13:51
Да матрас сдуется к получасу. Это они дома только такие смелые автобусом стоять (ещё и когда такая халява с неба сыпется), Энфилд их жизни научит.
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