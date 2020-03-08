«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

«Локомотив» победил «Ахмат» в игре 21-го тура РПЛ. «Железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице (38 очков). Грозненцы пребывают на 15-й строчке (20 баллов).
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» — «Ахмат» 1:0 (1:0)
Голы: Эдер 32
Нереализованный пенальти: Визеу 85
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Рыбус 72), Хеведес, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Мариу (Рыбчинский 80), Эдер (Мурило Серкейра 89)
Главный тренер: Пашинин Олег.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Вилькер, Богосавац , Иванов, Глушаков (Раванелли 76), Ильин, Исмаэл (Мбенг 87), Харин, Понсе (Визеу 65)
Главный тренер: Шалимов Игорь.
Предупреждения: Магкеев 68, Визеу 71, Мариу 74, Иванов 81, Игнатьев 82
Удаления: Кверквелия 84
Судья: Левников Кирилл.
Напомним, что ранее «Сочи» обыграл «Урал» в поединке 21-го тура РПЛ.
Локо с победой!!!
Локо с победой!!!
Мог бы и заставить перебить пенальти до тех пор пока Ахмат не забьет
Мог бы и заставить перебить пенальти до тех пор пока Ахмат не забьет
болельщики Локо красавцы)
"Судья продажная козел ты"
болельщики Локо красавцы)
"Судья продажная козел ты"
Я думаю Семин прибил бы судью, если был бы на бровке
Я думаю Семин прибил бы судью, если был бы на бровке