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«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

сегодня, 20:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» победил «Ахмат» в игре 21-го тура РПЛ. «Железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице (38 очков). Грозненцы пребывают на 15-й строчке (20 баллов).

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» — «Ахмат» 1:0 (1:0)
Голы: Эдер 32

Нереализованный пенальти: Визеу 85

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Рыбус 72), Хеведес, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Мариу (Рыбчинский 80), Эдер (Мурило Серкейра 89)
Главный тренер: Пашинин Олег.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Вилькер, Богосавац , Иванов, Глушаков (Раванелли 76), Ильин, Исмаэл (Мбенг 87), Харин, Понсе (Визеу 65)
Главный тренер: Шалимов Игорь.

Предупреждения: Магкеев 68, Визеу 71, Мариу 74, Иванов 81, Игнатьев 82

Удаления: Кверквелия 84

Судья: Левников Кирилл.

Напомним, что ранее «Сочи» обыграл «Урал» в поединке 21-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 23:57
Странная игра.Ощущение,что Локомотиву сегодня не хотели отдавать победу.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 23:45
Раз в год и палка стреляет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 23:07
    andrefino13
    andrefino13 ответил Greiba
    сегодня в 22:30, ред.
    Да.
    alex spartakovih
    alex spartakovih
    сегодня в 22:23
    паровозики с победой!обойдите этот правительственный недопроект!
    Greiba
    Greiba
    сегодня в 22:08
    Для чего нужен вар. Если его трактуют как вздумается. Как можно не поставить пенальти за такую игру рукой
    andrefino13
    andrefino13 ответил Leha-ha50
    сегодня в 22:01
    Без рук выходить. Будем рассматривать? Думаю если в госдуму подкинуть тему в тихий час, то можно и в конституцию занести тему.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:55
    Странно все же у нас руки судят??? Нет четкого понимания игры рукой. Надо УЕФЕ определяться, иначе скандалов не избежать.
    Локо с победой!!!
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk ответил Новости Тарасовки
    сегодня в 21:49
    Полный антифутбол, Локомотив в упадке.
    Судья не довел матч до конца.
    Мог бы и заставить перебить пенальти до тех пор пока Ахмат не забьет
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    сегодня в 21:48
    "Юрий Палыч оле-оле-оле!!!"
    болельщики Локо красавцы)

    "Судья продажная козел ты"
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk ответил Columb
    сегодня в 21:46
    Ахмат в очередь за Рубином.
    Сочи и Ахмат в зоне прямого вылета. Все идет к расширению Тинькофф РПЛ
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    сегодня в 21:45
    Как Вам судейство?
    Я думаю Семин прибил бы судью, если был бы на бровке
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 21:38
    Welcome to PerDiv, Akhmat
    Columb
    Columb
    сегодня в 21:31
    Ахмат в очередь за Рубином.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:30
    А ведь могли с таким судейством и ахмату ничью подарить. Благо Гильерме выручил и Локомотив заслуженно победил.
    andrefino13
    andrefino13 ответил nubom
    сегодня в 21:29
    Локомотив всегда побеждает по делу.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:27
    с Победой земляки московский фк " ЛОКОМОТИВ " !!!
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 21:26
    Пеналь наплакали, но его ж ещё надо забить. Бабло не зарешало.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:26
    Ахмат просится на выход, вслед за Анжи...
    andrefino13
    andrefino13 ответил ЧиП
    сегодня в 21:24
    Так пишешь, как будто икать собрался, но держишься.
    andrefino13
    andrefino13 ответил Новости Тарасовки
    сегодня в 21:21
    Главное чтобы новости Тарасовки были на подъёме.
    Kuvan
    Kuvan
    сегодня в 21:20
    Ахмат хочет пердив с тренером- негодяем.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 21:18
    Трудовая победа.
    andrefino13
    andrefino13 ответил sashasokol
    сегодня в 21:18
    Спасибо Палычу, что есть у нас.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 21:16
    Но штобы ударить просто в уголок, нужно быть Месси, или как в нашем случае Чемпионом Европы.
    sashasokol
    sashasokol
    сегодня в 21:15
    Поздравляю болельщиков Локо с заслуженной победой!!! Наконец-то прервана неудачная серия. Реализацию конечно нужно подтягивать.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 21:14
    Сейчас разбирают гол Эдера но разбирать нечего, все гениальное просто. Когда играл, говорили, не надо бить сильно, надо бить точно в уголок, и хоть убейте, но это это верно, и другие варианты более сложные и рабочие.
    Parma1972
    Parma1972
    сегодня в 21:12
    ФНЛ ждет Ахмат,Шалимов прощай
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    сегодня в 21:11
    Полный антифутбол, Локомотив в упадке.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Bom Bom
    сегодня в 21:10
    Пусть бумерангом твои пожелания вернутся твоей команде.!!!!!!
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