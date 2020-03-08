«Ренн» разгромил «Монпелье»

«Ренн» обыграл «Монпелье» в матче 28-го тура чемпионата Франции. «Красно-черные» пребывают на третьем месте в турнирной таблице (50 очков). «Монпелье» занимает восьмое место (40 пунктов).
Ренн, стадион Роазон Парк
«Ренн» — «Монпелье» 5:0 (2:0)
Голы: Мауасса 9, Хуну 28, Таи 68, Дель Кастильо 73 (пенальти), Хуну 87 (пенальти)
«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Мауасса (Бой 82), Насименто Коста, Н'Зонзи, Леа Силики (Буриго 70), Дель Кастильо (Рафаэл 76), Хуну, Таи
Главный тренер: Стефан Жульен.
«Монпелье»: Рульи, Мендеш, Хилтон, Конгре (Самбиа 46), Тама (Ферри 63), Ле Таллек, Саванье (Юн 84), Ристич, Молле, Ляборд, Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
Предупреждения: Саванье 25, Леа Силики 57, Стефан 58, Буриго 77, Самбиа 77, Мендеш 86
Судья: Пиньяр Жереми.
Напомним, что ранее «Марсель» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 28-го тура Лиги 1.