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Гол Ибрагимовича не помог «Милану» уйти от поражения в матче с «Дженоа»

сегодня, 18:59
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Милан» уступил «Дженоа» на своем поле в матче 26-го тура Серии А. «Россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице (36 очков). Генуэзцы находятся на 17-м месте (25 баллов).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» — «Дженоа» 1:2 (0:2)
Голы: Ибрагимович 77 — Пандев 7, Кассата 41

«Милан»: Бегович, Конти (Калабрия 90+1), Габбиа, Романьоли, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура 56), Ребич (Рафаэл Леау 57), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Дженоа»: Перин, Ромеро, Сумаоро, Масиелло, Бираски, Бехрами (Ягелло 63), Шене (Стураро 57), Кассата, Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти 79)
Главный тренер: Никола Давиде.

Судья: Довери Даниэле.

Напомним, что в своем предыдущем поединке Серии А «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Mauricio Gugelmin
сегодня в 23:02
Этот пользователь производит токсичное впечатление. Что ни комментарий, то негатив в сторону определённых клубов (Зенита, Ювентуса). Продолжительность жизни многих его аккаунтов подобной направленности была гораздо меньше. ПМ всегда можно снять.
Просмотрел профиль, сильно утрированные у вас утверждения. Но спасибо за беспокойство.
Milan199675
Milan199675 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 22:52
О чём ты речь ведёшь? Никогда этот клубишко не был великим. Милан это город, где только кабинеты Берлускони и картон Моратти, великого тут отродясь не было.)))
Я заметил, что ты постоянно выливаешь негатив на Миланские клубы. Чем же они тебе так насолили? К твоему сведению Милан выиграл лигу чемпионов семь раз. На таком высоком уровне, С. Берлускони ничего не решал. Все клубы серии-А в целом взятые столько раз не выигрывали этот трофей. Я согласен, в данный момент, Ювентус сильнее всех в серии-А, но в еврокубках они вечные неудачники. У всех бывает трудные времена, уверен Милан снова вернется, как вернулся Ювентус который играл в серии-В.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил alexgurzan
сегодня в 22:50
Нет.
Этот пользователь производит токсичное впечатление. Что ни комментарий, то негатив в сторону определённых клубов (Зенита, Ювентуса). Продолжительность жизни многих его аккаунтов подобной направленности была гораздо меньше.

ПМ всегда можно снять.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 22:35
С победой Дженоа!
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Брулин
сегодня в 22:31
Да внутри клуба хаос полный, не удивлён что и на поле всё отстойно. Кажется что этому 62у не будет конца.
Внутри какого клуба? Барселоны?
Павел Якунин
Павел Якунин ответил alexgurzan
сегодня в 21:54
Может быть. Но только когда я на Соккере такая проблема...
alexgurzan
alexgurzan ответил Павел Якунин
сегодня в 21:21
Это точно не с нашего сайта идёт. У нас с автоматическим редиректом ничего нет, да и смысла в рекламе лохотрона американского нет.
Может какая либо контекстная реклама браузера или мобильного оператора? Или вообще вирус какой.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:14
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 21:13
платочек дать? хахаха
Себе оставь, пригодится. Аха-ха)
Павел Якунин
Павел Якунин ответил alexgurzan
сегодня в 21:10
На мобильной версии не закрыть. Только на этом сайте в последнее время появилась такая проблема. Я не против рекламы, но я имею ввиду не рекламу букмекера в начале при входе на сайт, а другую, с внезапным переходом на другие сайты с непонятными американскими лохотронами. Очень мешает...(
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Mauricio Gugelmin
сегодня в 20:53
https://m.soccer.ru/user/1168599/comment Читаю комментарии - 9 из 10 троллинг и оскорбления в адрес других команд. Он хоть в премодерации?
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил Брулин
    сегодня в 20:39
    Да внутри клуба хаос полный, не удивлён что и на поле всё отстойно. Кажется что этому 62у не будет конца.
    Да ладно вам. Аха-ха)
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Mauricio Gugelmin
    сегодня в 20:33
    Нет.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 20:22
    Да внутри клуба хаос полный, не удивлён что и на поле всё отстойно. Кажется что этому 62у не будет конца.
    beefs
    beefs
    сегодня в 20:13
    да, жаль...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 20:10
    Магия Ибрагимовича осталась в прошлом.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 20:07
    Не хотят пацаны играть, когда у верхушек крышу снесло...(((
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил Артур Слимани
    сегодня в 20:06
    Вашу же ма..ь!! Сколько можно уже? Просто убивают великий клуб
    О чём ты речь ведёшь? Никогда этот клубишко не был великим. Милан это город, где только кабинеты Берлускони и картон Моратти, великого тут отродясь не было.)))
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 20:04
    Первая миланская помойка получила по заслугам, теперь очередь второй - картонной.
    Аха-ха)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 19:59
    Он не показывает того, чего от него ждали.
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin
    сегодня в 19:56
    https://m.soccer.ru/user/1168599/comment
    Читаю комментарии - 9 из 10 троллинг и оскорбления в адрес других команд. Он хоть в премодерации?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:51
    Несчастный Милан.
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Павел Якунин
    сегодня в 19:46
    Всплывающие окна можно закрыть. Это реклама, её убрать не представляется возможным.
    Павел Якунин
    Павел Якунин
    сегодня в 19:36
    Уберите, пожалуйста, всплывающие окна с мобильной версии (Lottery winner и т. д.). Я живу в США, смотреть стало невозможно..
    Павел Якунин
    Павел Якунин
    сегодня в 19:35
    Уберите, пожалуйста, всплывающие окна с мобильной версии (Lottery winner и т. д.). Я живу в США, смотреть стало невозможно..
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 19:31
    Начал смотреть и выключил. С пустыми трибунами как-то всё не так.
    Parma1972
    Parma1972
    сегодня в 19:28
    Один в поле не воин
    Donner
    Donner
    сегодня в 19:21
    Ничего не изменилось.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 19:12
    Давиде строит весьма симпатичную команду. Сейчас она смотрится интереснее многих в Серии А.
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    сегодня в 19:05
    Эх Милан Милан 😏
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