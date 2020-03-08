Гол Ибрагимовича не помог «Милану» уйти от поражения в матче с «Дженоа»

«Милан» уступил «Дженоа» на своем поле в матче 26-го тура Серии А. «Россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице (36 очков). Генуэзцы находятся на 17-м месте (25 баллов).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» — «Дженоа» 1:2 (0:2)
Голы: Ибрагимович 77 — Пандев 7, Кассата 41
«Милан»: Бегович, Конти (Калабрия 90+1), Габбиа, Романьоли, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура 56), Ребич (Рафаэл Леау 57), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Дженоа»: Перин, Ромеро, Сумаоро, Масиелло, Бираски, Бехрами (Ягелло 63), Шене (Стураро 57), Кассата, Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти 79)
Главный тренер: Никола Давиде.
Судья: Довери Даниэле.
Напомним, что в своем предыдущем поединке Серии А «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной».
ПМ всегда можно снять.
ПМ всегда можно снять.
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Аха-ха)
Аха-ха)
Читаю комментарии - 9 из 10 троллинг и оскорбления в адрес других команд. Он хоть в премодерации?
Читаю комментарии - 9 из 10 троллинг и оскорбления в адрес других команд. Он хоть в премодерации?