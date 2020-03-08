Липпи: «Пора остановить чемпионат Италии»

Бывший главный тренер сборной Италии призвал остановить проведение итальянских футбольных турниров из-за коронавируса.

Пришло время принять решение. Думаю, что стоит остановить чемпионат. Это будет правильным решением. Все должно быть остановлено, в том числе и проведение тренировок.