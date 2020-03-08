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Липпи: «Пора остановить чемпионат Италии»

сегодня, 21:09

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи призвал остановить проведение итальянских футбольных турниров из-за коронавируса.

Пришло время принять решение. Думаю, что стоит остановить чемпионат. Это будет правильным решением. Все должно быть остановлено, в том числе и проведение тренировок.

Ранее сообщалось, что все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:18
Тревожно все это...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:16
Больше трех не собираться...
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил dino-hsv
сегодня в 21:56
чего только не придумают, чтобы утопающий кабинет к очередному левому чемпионству привести :)
Остынь, Степан. Аха-ха)
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:50
чего только не придумают, чтобы утопающий кабинет к очередному левому чемпионству привести :)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил dzvinka
сегодня в 21:49, ред.
все верно, но можно разрешить юве доиграть сезон в серииС... чтобы уже в следующем сразу с Б стартовали))) будет ли расследование?!
Будет. Проверят счета Скамины за два года и выяснят, что Вернер переводил ему деньги за кабинетные победы ВАРеной колбасы. Аха-ха)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:48
пусть пока играют без зрителей. или в соседних странах на крайняк
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:44
все верно, но можно разрешить юве доиграть сезон в серииС... чтобы уже в следующем сразу с Б стартовали)))
будет ли расследование?!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Bom Bom
сегодня в 21:20
И отказываться тем самым от борьбы в еврокубках) Это не дело
Дело даже не в этом. Остановка соревнований не исцелит от этой заразы. Всех же по колбам не закроешь. Тогда и общественный транспорт останавливать нужно и магазины и на всех предприятиях карантин объявлять. А это не реально.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:18
И отказываться тем самым от борьбы в еврокубках) Это не дело
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил CSKA2012
сегодня в 21:16
Что там творится в Италии? Убирают местное население, чтобы заселить туда арабов))
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 21:16
    Липпи впал в маразм)
    Тогда и из ЕК сниматься нужно, а это не спортивно.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 21:15
    Наверное, да... Пора... Мрут в Италии что-то слишком активно...(((
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 21:13
    Что там творится в Италии? Убирают местное население, чтобы заселить туда арабов))
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 21:12
    Да впринцепе с рпл можно вообще закрыть и не открывать
    Думаю не многие опичалются
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